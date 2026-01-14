La producción industrial de Santa Fe cayó casi un 6% anual en noviembre y lo vinculan con las importaciones

El último informe de Fisfe reportó una fuerte caída en la segunda parte del año pasado. El 75 % de las ramas industriales cerraron con pérdidas

La producción industrial de la provincia se derrumbó 5,4% interanual en noviembre, según informó la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) . Aunque la variación acumulada de once meses es positiva en un 2,3 %, ese leve repunte es fruto de la comparación de los primeros meses del año ya que la actividad volvió a hundirse en el segundo semestre.

A poco de finalizar el 2025, el 75% de las ramas fabriles presentó bajas interanuales. En noviembre la producción de la industria también bajó 1,2% respecto de octubre. “La industria santafesina continuó siendo impactada por el sostenimiento de los altos costos financieros, el menor volumen exportado, las mayores importaciones de bienes y la débil actividad en el sector de la construcción”, dijo el informe de la entidad que agrupa a los industriales santafesinos.

En la medición acumulada de once meses, la actividad fabril muestra una recuperación de sólo un 2,3 %, generada en el primer semestre, mientras que en el segundo se observó un claro deterioro. De hecho, en el período enero-noviembre de 2025 el índice de producción industrial de Fisfe se ubicó un 8,2 % por debajo del nivel alcanzado en el año 2022.

El indicador de difusión industrial, es decir la cantidad de ramas que presentaron bajas interanuales, promedió un 66 % entre julio y noviembre, manifestando una caída extendida de la actividad manufacturera.

Rama por rama

Las ramas de mayor contribución al producto industrial en Santa Fe presentaron en noviembre de 2025 los siguientes resultados en relación al mismo mes del año anterior: carrocerías - remolques (4,4 %), productos lácteos (3,6 %), industria siderúrgica (2,6 %), molienda de oleaginosas (2,3 %), papel y productos papel (1,8 %), carne vacuna (-1,6 %), fiambres y embutidos (-2,2 %), molienda de cereales (-3,4 %), maquinaria de uso especial (-4,6 %), edición e impresión (-8,8 %), manufacturas de plástico (-8,8 %), muebles y colchones (-11,2 %), prendas de vestir (-11,7 %), maquinaria de uso general (-13,9 %), maquinaria agropecuaria (-16,3 %), productos metálicos para uso estructural (-17,2 %), productos de metal y servicios de trabajo metales (-18,1 %), autopartes (-20 %) y vehículos automotores (-61,2 %).

El procesamiento de soja creció 2,3% interanual y superó las 3,2 millones de toneladas, mientras que la producción de aceite, que trepó a 650 mil toneladas, un 1,7% más que el mismo mes del año anterior. La faena bovina registró una baja por quinto mes consecutivo. En noviembre fue de 1,6 % interanual.

La producción de acero mejoró 2,6 % interanual en noviembre pero cayó 25 % la fabricación de productos laminados, a pesar del bajo punto de referencia. En once meses la actividad siderúrgica enfrentó una nueva caída de 3,5 % en producción de acero, y de 3,1 % en productos laminados.

Debacle de la producción metalúrgica

La industria metalúrgica enfrentó en noviembre una notoria disminución de 14,7 % interanual, a pesar de que en once meses registró una mejora parcial de 7,1 %. Al interior del complejo metalúrgico se observaron los siguientes resultados: fundición (-149,3 %), productos metálicos p/uso estructural (-17,2 %), otros productos de metal y servicios de trabajo (-18,1 %), maquinaria de uso general (-13,9 %), maquinaria agropecuaria (+16,3 %), maquinaria de uso especial (-4,6 %), aparatos de uso doméstico (-39,7 %), equipos y aparatos eléctricos (-6,2 %), carrocerías y remolques (+4,4 %), autopartes (-20 %) y motocicletas (+12,5 %).

El 87 % de los sectores metalúrgicos analizados mostró menor nivel de actividad en relación a noviembre de 2024, reflejándose de esta manera el amplio alcance de la crisis sectorial. La producción de automóviles cayó 61,3 % interanual en noviembre y 34,9 % en la medición acumulada en once meses.

Comercio exterior y empleo

Las importaciones de bienes de consumo se expandieron un 43,1 %, con casos como el vehículos de pasajeros, en el que la suba fue del 206 %. Las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI) con origen en Santa Fe cayeron 7,2 % en once meses de 2025, a pesar de una suba de 2,7 % en el valor. Productos químicos, plásticos, caucho, papel, y metales comunes y sus manufacturas enfrentaron mermas en peso y valor. Máquinas y aparatos presentó una evolución positiva.

La demanda de energía eléctrica por parte de un grupo importante de grandes usuarios industriales con actividad en Santa Fe registró en noviembre de 2025 una nueva caída de 12,9 % interanual. En sintonía, la entrega de gas a grandes usuarios industriales registró entre los meses de enero y octubre de 2025 una disminución de 7,3 % en relación al mismo período de 2023, y de 19,6 % respecto al año 2022. Once sobre un total de trece importantes actividades industriales analizadas en Santa Fe recepcionaron en 2025 un menor volumen frente a 2023, revelando así la caída de sus niveles de producción.

Por otra parte, de acuerdo a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el total de empleadores asegurados cayó en 279 (-4,7 %) entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025. La cantidad de trabajadores cubiertos cayó en 7.428 (-5,2 %) durante el mismo período).