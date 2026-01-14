Cavigliasso se ilusiona con dar pelea en la categoría challenger del Rally Dakar

El argentino Nicolás Cavigliasso le descontó más de 20 minutos al líder de la general, que es Pau Navarro, en challenger del Rally Dakar.

El argentino Nicolás Cavigliasso (Vertical Motorsport) terminó cuarto en la etapa 10 de la categoría challenger del Rally Dakar y se ilusiona con un milagro que le permita soñar con una nueva consagración.

Cavigliasso, que tiene como copiloto a su esposa Valentina Pertegarini, registró un tiempo de 5 horas, 18 minutos y 57 segundos, para finalizar a cuatro minutos y dos segundos del ganador de la etapa , que fue el neerlandés Paul Spierings (Rebellion).

Sin embargo, la gran noticia para el argentino fue la floja actuación del español y líder de la general, el español Pau Navarro (Odissey Academy), a quien le descontó poco más de 20 minutos.

A falta de solo tres etapas para el final de la competición, Cavigliasso se encuentra cuarto en la clasificación general a 51 minutos de Navarro, por lo que no tiene margen de error en esta recta final de la competición.

Cavigliasso va en busca de su tercera consagración en el Rally Dakar, donde ya terminó en lo más alto en cuatriciclos en 2019 y en challenger el año pasado.

El otro argentino que tuvo una destacada actuación en la etapa 10 fue Kevin Benavides (Odissey Academy), quien finalizó en el tercer lugar, a 3 minutos y 22 segundos de Spierings.

De todas maneras, el bicampeón en motos viene de tener serios problemas en las últimas etapas, por lo que está muy relegado en la clasificación general, donde ocupa el 10° puesto.

Heger comienza a liquidar el asunto en SSV en el Rally Dakar

El estadounidense Brock Heger (Loeb Fraymedia Motorsport) se quedó con la primera posición en la etapa 10 de la categoría SSV y estiró la ventaja en la clasificación general, donde le saca una hora, un minuto y 47 segundos a su compatriota Kyle Chaney (Can-am).

Loprais descuenta en camiones, pero sigue lejos de Zala

En lo que respecta a la categoría de camiones, el checo Ales Loprais (Instatrade Loprais Team) terminó primero en la etapa 10, aunque solo le descontó un minuto en la general al líder, que es el lituano Vaidotas Zala (Nordis Team), quien lo aventaja por 18 minutos y 55 segundos.