El club Los Canarios recibió la visita del gobernador Maximiliano Pullaro

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, visitó el Club Los Canarios de barrio Los Troncos, donde entregó fondos para hacer frente a varios objetivos

14 de enero 2026 · 09:10hs
El Club Los Canarios se ubica en Berutti al 6500, en el corazón de barrio Los Troncos, y en las últimas horas recibió la visita del gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien entregó fondos para que la entidad pueda hacer frente a cuestiones que sin este respaldo se hace muy complicado. La institución que forma para de la Liga Santafesina se trata de un club barrial que juega en el ascenso y que siempre buscar crecer.

El gobernador Pullaro en barrio Los Troncos

Acompañado por el presidente del Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe, Sergio Checho Basile, y el ex presidente de la Liga Santafesina, Axel Menor, junto al respaldo del senador provincial por el departamento La Capital, Paco Garibaldi, el gobernador de la provincia de Santa Fe, visitó en las últimas horas las instalaciones del Club Los Canarios.

Fundado el 4 de mayo de 1984, la visita del primer mandatario provincial sirvió para la entrega de aportes que tiene como finalidad mejorar la infraestructura de la institución, concretamente para la adquisición de un tractor para poder conseguir el mantenimiento del césped del campo de juego principal, aunque también se buscará adquirir camisetas, pelotas y otros elementos deportivos.

"Quiero agradecer la visita del señor gobernador, por la ayuda que le ha dispensado a nuestra institución. También quiero destacar el apoyo de Paco Garibaldi y toda su gente, y Checho Basile. La ver que solamente tenemos para ellos palabras de agradecimiento. La ayuda que nos ha brindado el gobernador es para un tractor para que podamos tener para cortar los pastos, que están muy altos, y también pelotas" aseguró Mario Cano.

El presidente de la entidad de barrio Los Troncos comentó que "gracias a Dios vamos a tener la posibilidad que los chicos tengan su pelota, que tengan sus conitos, su remeras, que estén bien, eso es lo que resalto del gobernador por la ayuda que nos dio y bueno, la verdad que estamos totalmente agradecidos".

Maximiliano Pullaro entregó fondos para la institución que servirá para la adquisición de importantes elementos.

A cerca de cuantos chicos asisten al club, explicó que "chicas, son 30 ó 40, estamos armando el femenino de primera y reserva. También tenemos una sub-14, que apuntamos a una 20 chicas por categoría, son 60 nunca llegamos a las 60, siempre tenemos 40 ó 50. Y con respecto a los chicos, que hablar de 250 chicos porque tenés 12 categorías de infantiles y mayores que son 15 ó 20 chicos. Después tenés Seniors que son 20 o 25 jugadores más. A ello hay que sumarle primera y reserva que son 40 jugadores, tenés más o menos 300 personas diarias que están en el club trabajando y entrenando. También tenés 20 profes que vienen a ayudar a pulmón, a destajo y sin nada a cambio porque ellos no cobran y la verdad que es muy gratificante la gente que ayuda al club".

El gobernador Maximiliano Pullaro comentó que "vinimos aquí a saludar a la comisión directiva, a hacer un aporte que no es mío, es del gobierno de la provincia de Santa Fe, para comprar un tractorcito en este caso, para poder desmalezar más rápido. Apostamos al deporte, apostamos también a que los clubes de barrio y de los pueblos puedan tener la infraestructura que necesitan, son un espacio de contención de muchos chicos, pero fundamentalmente inspiran valores positivos, los valores que necesitamos como sociedad, la cultura del esfuerzo, del trabajo, de entender que uno, perteneciendo a un equipo, tiene mucha más fuerza que trabajando de manera individual".

"Para nosotros el deporte y la educación son áreas fundamentales del gobierno de la provincia de Santa Fe. Así que me vine hasta aquí a saludar a la comisión directiva. Vine a decirles que pueden contar con nosotros este club, como todos los clubes de barrio que tanto esfuerzo le ponen para tantos niños, puedan estar cada vez mejor. Lo decía el presidente de la institución que estos aportes van a ir al tractor y también a juegos de camisetas, a pelotas y elementos que los chicos van a tener ahora cuando regresen justamente del receso de las vacaciones" aseguró el primer mandatario provincial.

