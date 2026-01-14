Paulo Díaz, con un pie afuera de River en medio de un mercado contrarreloj

El defensor chileno perdió terreno en la consideración de Gallardo y su salida aparece como una posibilidad concreta.

River atraviesa días decisivos en el mercado de pases y uno de los focos principales está puesto en la situación de Paulo Díaz. El defensor chileno comenzó el 2026 con un escenario adverso: relegado en la consideración de Marcelo Gallardo, fuera de convocatorias recientes y con señales claras de que su ciclo en Núñez podría estar llegando a su fin, pese a tener contrato vigente y un salario elevado dentro del plantel.

La ausencia de Díaz en el amistoso ante Millonarios fue interpretada como un mensaje contundente del cuerpo técnico . Puertas adentro, la idea es encontrarle una salida en este mercado o en el próximo, ya que el entrenador no lo proyecta dentro de la rotación defensiva.

A sus 31 años, el chileno analiza alternativas que le permitan continuidad, con destinos como la MLS, México o Brasil en el radar, aunque por ahora sin ofertas formales sobre la mesa.

El contexto no es sencillo para ninguna de las partes. River necesita liberar masa salarial y, eventualmente, abrir un cupo para incorporar, mientras que el jugador evalúa no solo lo deportivo sino también lo familiar, con un fuerte arraigo en la Argentina.

Tras seis años y medio, más de 200 partidos y múltiples títulos, el cierre de una etapa histórica parece cercano, aunque el cuándo y el cómo aún no están definidos.

Mientras tanto, en Núñez aceleran en la búsqueda de refuerzos. Con apenas una semana más de mercado por delante -salvo que se concrete una venta al exterior-, la dirigencia y el cuerpo técnico apuntan a sumar un marcador central y un extremo para completar el plantel de cara a la temporada.

El nuevo intento fallido por Prestianni en River

En ese contexto, River volvió a la carga por Gianluca Prestianni, actualmente en Benfica. Tras caerse las negociaciones por Santino Andino y Maher Carrizo, el “Millonario” intentó reactivar la operación, esta vez proponiendo la compra del 50% del pase, luego de que el club portugués rechazara un préstamo.

Sin embargo, la respuesta volvió a ser negativa: el extremo de 19 años ganó protagonismo en el equipo luso y, por ahora, no está en venta. Así, River suma otra puerta que se cierra en un mercado que entra en su recta final.