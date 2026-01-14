Uno Santa Fe | Ovación | Paulo Díaz

Paulo Díaz, con un pie afuera de River en medio de un mercado contrarreloj

El defensor chileno perdió terreno en la consideración de Gallardo y su salida aparece como una posibilidad concreta.

Ovación

Por Ovación

14 de enero 2026 · 12:52hs
Paulo Díaz, con un pie afuera de River en medio de un mercado contrarreloj

River atraviesa días decisivos en el mercado de pases y uno de los focos principales está puesto en la situación de Paulo Díaz. El defensor chileno comenzó el 2026 con un escenario adverso: relegado en la consideración de Marcelo Gallardo, fuera de convocatorias recientes y con señales claras de que su ciclo en Núñez podría estar llegando a su fin, pese a tener contrato vigente y un salario elevado dentro del plantel.

La ausencia de Díaz en el amistoso ante Millonarios fue interpretada como un mensaje contundente del cuerpo técnico. Puertas adentro, la idea es encontrarle una salida en este mercado o en el próximo, ya que el entrenador no lo proyecta dentro de la rotación defensiva.

A sus 31 años, el chileno analiza alternativas que le permitan continuidad, con destinos como la MLS, México o Brasil en el radar, aunque por ahora sin ofertas formales sobre la mesa.

El contexto no es sencillo para ninguna de las partes. River necesita liberar masa salarial y, eventualmente, abrir un cupo para incorporar, mientras que el jugador evalúa no solo lo deportivo sino también lo familiar, con un fuerte arraigo en la Argentina.

Tras seis años y medio, más de 200 partidos y múltiples títulos, el cierre de una etapa histórica parece cercano, aunque el cuándo y el cómo aún no están definidos.

Mientras tanto, en Núñez aceleran en la búsqueda de refuerzos. Con apenas una semana más de mercado por delante -salvo que se concrete una venta al exterior-, la dirigencia y el cuerpo técnico apuntan a sumar un marcador central y un extremo para completar el plantel de cara a la temporada.

El nuevo intento fallido por Prestianni en River

En ese contexto, River volvió a la carga por Gianluca Prestianni, actualmente en Benfica. Tras caerse las negociaciones por Santino Andino y Maher Carrizo, el “Millonario” intentó reactivar la operación, esta vez proponiendo la compra del 50% del pase, luego de que el club portugués rechazara un préstamo.

Sin embargo, la respuesta volvió a ser negativa: el extremo de 19 años ganó protagonismo en el equipo luso y, por ahora, no está en venta. Así, River suma otra puerta que se cierra en un mercado que entra en su recta final.

Paulo Díaz Gallardo River
Noticias relacionadas
cavigliasso se ilusiona con dar pelea en la categoria challenger del rally dakar

Cavigliasso se ilusiona con dar pelea en la categoría challenger del Rally Dakar

roman burruchaga, eliminado en la qualy del abierto de australia

Román Burruchaga, eliminado en la qualy del Abierto de Australia

franco mastantuono vuelve a ser tenido en cuenta en el real madrid

Franco Mastantuono vuelve a ser tenido en cuenta en el Real Madrid

rally dakar: buena etapa de luciano benavides, que le pisa los talones al lider en motos

Rally Dakar: buena etapa de Luciano Benavides, que le pisa los talones al líder en motos

Lo último

Martín Benítez y una reflexión profunda: Independiente necesitaba un ídolo

Martín Benítez y una reflexión profunda: "Independiente necesitaba un ídolo"

Argentinos Juniors se refuerza con el santafesino Leandro Fernández

Argentinos Juniors se refuerza con el santafesino Leandro Fernández

Colón avanza por el marcador central Agustín Bravo a pedido de Ezequiel Medrán

Colón avanza por el marcador central Agustín Bravo a pedido de Ezequiel Medrán

Último Momento
Martín Benítez y una reflexión profunda: Independiente necesitaba un ídolo

Martín Benítez y una reflexión profunda: "Independiente necesitaba un ídolo"

Argentinos Juniors se refuerza con el santafesino Leandro Fernández

Argentinos Juniors se refuerza con el santafesino Leandro Fernández

Colón avanza por el marcador central Agustín Bravo a pedido de Ezequiel Medrán

Colón avanza por el marcador central Agustín Bravo a pedido de Ezequiel Medrán

Transporte urbano: empresarios posicionaron al costo actual del servicio entre $2.000 y $2.100 por viaje

Transporte urbano: empresarios posicionaron al costo actual del servicio "entre $2.000 y $2.100 por viaje"

Se agrava la crisis en Lácteos Verónica y peligran 700 empleos: la firma tiene tres plantas en Santa Fe

Se agrava la crisis en Lácteos Verónica y peligran 700 empleos: la firma tiene tres plantas en Santa Fe

Ovación
Colotto y el nuevo Colón: mercado activo, decisiones fuertes y un proyecto claro

Colotto y el nuevo Colón: mercado activo, decisiones fuertes y un proyecto claro

Vignatti es el mejor presidente de la historia de Colón

"Vignatti es el mejor presidente de la historia de Colón"

Día clave: Colón busca cerrar el capítulo Espínola y dejar atrás la inhibición de FIFA

Día clave: Colón busca cerrar el capítulo Espínola y dejar atrás la inhibición de FIFA

Las obras en Unión no se detienen nunca y eso es una decisión política

"Las obras en Unión no se detienen nunca y eso es una decisión política"

Profini ante su gran desafío: convencer a Madelón y afirmarse en Unión

Profini ante su gran desafío: convencer a Madelón y afirmarse en Unión

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
La Fiesta Provincial de la Chopera llega a la Estación Belgrano

La Fiesta Provincial de la Chopera llega a la Estación Belgrano

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años