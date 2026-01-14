La Fiesta Provincial de la Chopera llega a la Estación Belgrano

Uno Santa Fe | Escenario | Estación Belgrano

Se realizará los días 17 y 18 de enero, desde las 18, al aire libre, en el ala este de la Estación Belgrano, con entrada libre y gratuita.

La Fiesta Provincial de la Chopera se realizará los días 17 y 18 de enero, desde las 18, al aire libre, en el ala este de la Estación Belgrano, con entrada libre y gratuita. El evento se consolida como uno de los encuentros más esperados del verano en Santa Fe, celebrando una tradición profundamente arraigada en la identidad local.

La propuesta reunirá una expo y concurso de choperas hogareñas, música en vivo, humor, y un imponente patio cervecero con los lisos más helados. Santa Fe es la ciudad con mayor cantidad de choperas por habitante del mundo, un rasgo distintivo que convierte a esta fiesta en una celebración única de la cultura cervecera santafesina, presente en la vida cotidiana de sus habitantes.

Se espera la llegada de miles de personas amantes de la cerveza, que podrán recorrer la expo de choperas hogareñas y presenciar la premiación de la chopera campeona. La experiencia se completa con food trucks, un gran patio cervecero y shows musicales durante ambas jornadas.

El humor estará a cargo de “Pachu” Peña, quien se presentará los dos días con su reconocido personaje Jürgen. En cuanto a la grilla artística, el sábado subirán al escenario Azul Saita, DJ Chento y Samuel Scalice, mientras que el domingo será el turno de la tradicional Zillertal Orchester y Franco Nepote.

Como ya es un clásico, dirá presente Choperín, la mascota del evento, promotor de la cultura cervecera, el consumo responsable de alcohol y las buenas prácticas ambientales.

La Fiesta Provincial de la Chopera es organizada por Gabriel Andruszczyszyn, de Beer Fest Group, y cuenta con el apoyo de Cerveza Santa Fe, el Club del Barril, La Jarrita del Sabor, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Santa Fe, el Concejo Municipal y Chopy.

