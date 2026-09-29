La era post Messi: cómo formará la Selección Argentina ante Bolivia

Los dirigidos por Lionel Scaloni jugarán a partir de las 21:00 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La Selección argentina se enfrentará este miércoles con su par de Bolivia, en el que será su primer partido en esta fecha FIFA, y el director técnico Lionel Scaloni solo mantendría una incógnita en el 11 titular.

En el arco dirá presente Emiliano "Dibu" Martínez, quien atraviesa un muy flojo momento en su nuevo equipo, el Chelsea de Inglaterra.

La defensa presenta varias novedades, ya que en los laterales estarán Facundo Medina y Agustín Giay, mientras que la zaga central estará conformada por Cristian Romero y Lisandro Martínez. El gran ausente en este sector de la cancha será Nicolás Tagliafico, quien se entrena de manera diferenciada.

En la mitad de la cancha, ya tienen un lugar asegurado Alexis Mac Allister, Nicolás Paz y Exequiel Palacios, quien reemplazará a Enzo Fernández debido a que este último debe cumplir un partido de sanción por su expulsión en la final del Mundial 2026 ante España.

Aquí aparece la única incógnita en el 11 titular, ya que Scaloni aún no definió si estará desde el comienzo Valentín Barco o si jugará Franco Mastantuono.

Finalmente, los delanteros serán Lautaro Martínez y Julián Álvarez, quienes podrían dejar la alternancia ahora que Lionel Messi se retirará de la Selección argentina para finalmente empezar a compartir la ofensiva.

Los 11 de la Selección para enfrentar a Bolivia

La posible formación de la Selección argentina para enfrentar a Bolivia: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Valentín Barco, Nicolás Paz; Julián Álvarez, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.