Unión y un bajón futbolístico que obliga a replantear objetivos

Unión cayó en un bajón futbolístico que lo mantiene fuera de los playoffs en la Zona A, lejos de la Sudamericana y con la alarma encendida por los promedios.

Después de la derrota ante Independiente, Unión quedó noveno en la Zona A, fuera de los playoffs y a tres puntos de Newell's. En la tabla anual, además, está a siete unidades de la zona de Sudamericana, mientras que los promedios empiezan a encender una alarma que hasta hace poco parecía lejana.

Después de la victoria 2-1 ante Lanús , con los golazos de Lucas Menossi y Joaquín Mosqueira , Leonardo Madelón fue claro en conferencia de prensa: el objetivo de Unión era clasificar a la Copa Sudamericana .

LEER MÁS: Unión mira de reojo: Lautaro Vargas, en el radar de Scaloni para el futuro de la Selección

Aquel triunfo parecía darle sustento a la ambición. Sin embargo, el camino posterior tuvo demasiados altibajos. Llegaron las derrotas ante Central Córdoba y San Lorenzo, una reacción contundente frente a Aldosivi y luego los triunfos ante Sarmiento e Instituto que volvieron a instalar al equipo en la pelea.

Pero el envión se frenó nuevamente. Las caídas ante Talleres en Córdoba y frente a Independiente en el 15 de Abril dejaron al Tatengue otra vez en un escenario de incertidumbre y obligan a mirar el cierre del año desde otra perspectiva.

Hoy, el primer objetivo concreto debería pasar por volver a meterse entre los ocho mejores de la Zona A. Unión está noveno, a tres puntos de Newell's, que ocupa el último lugar de clasificación, aunque el equipo rojiblanco también tiene peor diferencia de gol.

Las copas todavía están a la vista para Unión

La pelea internacional tampoco está terminada, aunque el margen de error se achicó considerablemente. Unión suma 34 puntos en la tabla anual y está a siete de Estudiantes, que actualmente ocupa el último puesto de clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

LEER MÁS: Unión se prepara para dos encuentros que pueden marcar un quiebre en su objetivo

Además, hay seis equipos entre el Tatengue y el conjunto platense, mientras que comparte actualmente la línea de puntos con Talleres. A eso se suma que la distribución definitiva de los lugares para las copas puede sufrir modificaciones por los campeones del Clausura, la Copa Argentina y los equipos argentinos que conquisten la Sudamericana o la Libertadores y ya tengan asegurado su lugar en la Libertadores 2027.

Por eso, la clasificación a una copa todavía no es una misión descartada, pero el rendimiento de las últimas fechas demuestra que Unión necesita recuperar regularidad para sostener esa aspiración.

El promedio: la alarma que empieza a tomar fuerza en Unión

Más allá de playoffs y copas, hay un tercer frente que merece una atención especial: la tabla de los promedios.

Unión actualmente ocupa el puesto 15, con un promedio de 1,343, producto de 133 puntos en 99 partidos. Pero el dato que genera preocupación está en lo que sucederá cuando termine la temporada: el Tatengue perderá la campaña de 60 puntos correspondiente a 2024 y comenzará a contabilizar solamente los puntos obtenidos en 2025 y 2026.

Con los 39 puntos conseguidos en 2025 y los 34 que acumula actualmente en 2026, Unión suma 73 unidades entre las dos temporadas. En esa fotografía, aparece en el vigésimo lugar entre los equipos considerados, apenas por encima de Sarmiento, Talleres y Central Córdoba.

La tabla en cuanto a puntos, sobre cómo arrancaría Unión en 2027, sacando a los tres que dividen diferente.

El dato permite dimensionar por qué el cierre del campeonato no solamente define una posible clasificación a los playoffs o una copa internacional. Cada punto que consiga Unión también tendrá incidencia en una tabla que será mucho más exigente cuando comience la próxima temporada.

¿Cuál es entonces el verdadero objetivo de Unión?

La respuesta puede dividirse en tres niveles. El objetivo inmediato es recuperar terreno y entrar al Reducido del Clausura. El segundo, todavía posible, es intentar acercarse a los puestos de clasificación internacional.

Pero existe un tercer objetivo que atraviesa todos los demás: terminar el año con una cantidad de puntos que permita a Unión afrontar 2027 con mayor tranquilidad en los promedios.

LEER MÁS: Unión espera una definición que puede favorecerlo antes de visitar a Boca

Madelón había hablado de Sudamericana después de aquel triunfo ante Lanús. La realidad actual, después de dos derrotas consecutivas y con el equipo fuera de los playoffs, obliga a reformular prioridades. Unión todavía puede mirar hacia arriba, pero también necesita evitar que el cierre de 2026 termine condicionando seriamente el comienzo del próximo campeonato.