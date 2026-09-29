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Gimnasia debutó con autoridad y arruinó la fiesta de regreso de Lanús en la Liga Nacional

Gimnasia, campeón de la Liga Nacional, venció 92-74 a Lanús en el Antonio Rotili, en una noche especial por el retorno del conjunto bonaerense a la máxima categoría.

Ovación

Por Ovación

29 de septiembre 2026 · 07:35hs
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Gimnasia debutó con autoridad y arruinó la fiesta de regreso de Lanús en la Liga Nacional

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia inició la defensa de su título con una actuación contundente. En el Antonio Rotili, el equipo dirigido por Pablo Favarel superó a Lanús por 92-74 y consiguió una victoria que se construyó fundamentalmente durante la primera mitad.

El conjunto patagónico salió decidido y rápidamente marcó diferencias. Con intensidad defensiva, circulación de pelota y eficacia en ataque, Gimnasia se llevó el primer cuarto por 26-12. En el segundo período volvió a imponerse, esta vez por 26-15, para llegar al descanso con una ventaja que terminó siendo determinante.

Lanús reaccionó, pero no pudo cambiar la historia

En la segunda mitad, el Granate intentó modificar el trámite y encontró su mejor versión ofensiva en el último cuarto, que ganó 29-19. Sin embargo, Gimnasia había hecho demasiado daño en los primeros 20 minutos y logró administrar la diferencia hasta quedarse con el triunfo.

Los números reflejaron el dominio del campeón: 26 asistencias, 55% de efectividad en tiros de campo y 14 triples convertidos sobre 29 intentos, para un notable 48% desde el perímetro.

La gran figura fue Marcos Chacón, máximo anotador del encuentro con 28 puntos. También aportaron Gino Balbo (15), Carlos Rivero (13), Emiliano Toretta (8) y Martiniano Dato (8).

En Lanús, que regresó a la Liga Nacional después de diez años, el capitán Martín Franchino encabezó la ofensiva con 23 puntos, seguido por Christian James (17), Junior Merchant (11) y Melvin Johnson (10).

La jornada había comenzado con un clima especial. Antes del salto inicial se entregaron reconocimientos tanto al campeón Gimnasia como a los protagonistas del regreso de Lanús a la elite. Luego, ambos planteles formaron el tradicional pasillo para homenajear al último campeón.

Lo que viene para Lanús y Gimnasia

Lanús volverá a jugar el 9 de octubre, nuevamente como local, cuando reciba a Oberá Tenis Club. Gimnasia, en cambio, continuará su gira y en 48 horas visitará a Peñarol de Mar del Plata.

Gimnasia Lanús Liga Nacional
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