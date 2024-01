Fer Lagger lanza su disco en un show imperdible

Más información

Sobre el Disco

VOLUMEN 1 CLV se grabó en abril del 2023 en Funes - Rosario, Provincia de Santa Fe, en Godzila Studios con el gran sonidista "Billie" Gómez (baterista de Carmina Burana) y Juaco Dln, y estos son los 7 temas que lo componen: Police Woman, A Night in Tunisia, Take the A train, Ska Wars, El Cafetal, Latin Goes Ska y Swing Easy.

El disco ya se encuentra disponible en Spotify y Youtube.

Sobre la Banda

La Banda nace a comienzos del 2020 como una idea de Small Band trabajando la fusión de dos géneros: el jazz y el ska, convirtiéndose en un proyecto para todo público, divertido, alegre y bailable. Contempla un amplio repertorio de standars de jazz, como

Toma el Tren A, Noche en Túnez, Groovin High, I mean You, entre otros, y también interpreta los clásicos del Ska como Police Woman, Gun's of Navarone, Monkey Man, etc., siempre generando espacios para la improvisación, donde se fusionan estos dos géneros.

La puesta en escena, cuenta con doce músic@s: Fernanda Lagger: en la dirección, arreglos y saxo tenor; Matías Amerise: en trombones; Gerardo Barbero y Juan Ignacio Frabotta: en trompetas; Camila Lencina: en saxo alto, Fernando Lara: en saxo tenor; Manuel Orellana: en batería; Nicolás Teves: en bajo eléctrico, Gonzalo Bonaveri: en guitarra; Luciano Ortiz: en percusión y Agustín Leyendecker: en teclado.

