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El Sueño de los Elefantes regresa a Santa Fe con la experiencia inmersiva "Cuerpo Adentro"

El Sueño de los Elefantes se presentará en HUB el sábado 18 de abril. Las entradas están a la venta a través de Ticketway (puntos de venta online y físicos).

16 de marzo 2026 · 13:52hs
El Sueño de los Elefantes regresa a Santa Fe con la experiencia inmersiva Cuerpo Adentro

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El Sueño de los Elefantes regresa a Santa Fe con la experiencia inmersiva "Cuerpo Adentro"

La compañía El Sueño de los Elefantes, en sus quince años de trayectoria, se caracteriza por proponer experiencias donde lo sensorial, la espacialidad del sonido y el cruce de disciplinas se utilizan como vehículo primordial del discurso artístico, generando una condición perceptual extraordinaria, que posibilita nuevos horizontes de comprensión por parte del público participante.

El desafío es romper el paradigma en donde el público se limita a observar y escuchar lo que sucede en el escenario y, valiéndose del aporte generado por cada disciplina, lograr que todo el auditorio sea el gran escenario, en donde el público forme parte y se encuentre inmerso en la experiencia. Entre el 2009 y el 2024, la compañía realizó 900 funciones y pasaron por la experiencia más de 85000 personas.

Cuerpo Adentro es una nueva propuesta inmersiva de El Sueño de los Elefantes. Preparada para transcurrir en una sala a oscuras, esta propuesta combina la potencia de la ejecución de la música en vivo, con las posibilidades que brinda el diseño sonoro cuadrafónico.

En este viaje, una voz guía nos conducirá por paisajes imaginados, conectando el afuera con el adentro, y nos sumergiremos en un escenario onírico donde se combinarán la música, la poesía y los aromas, llevándonos a vivir nuevas y profundas sensaciones. En este formato, a través del diseño sonoro cuadrafónico, se potencian al extremo las posibilidades del espacio acústico, utilizando paneos en forma circular que recorren toda la sala y abren nuevas dimensiones de escucha. La experiencia puede vivirse acostado en colchonetas o sentado en sillas. Hay cinco músicos en escena, los cuales tocan y cantan estratégicamente ubicados entre el público.

"Se trata de una experiencia colectiva, pero en la que cada individuo emprende su propio viaje de emociones. Aromas, susurros, risas, silencios, tambores, lluvia. No hay una, sino múltiples realidades que se yuxtaponen como lienzos translúcidos"

Santa Fe HUB
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