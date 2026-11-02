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Colón: la llegada de Delfino potenció al equipo en números y en rendimiento

Con Ezequiel Medrán en el banco, Colón alcanzó una efectividad del 52%, mientras que con Iván Delfino en el banco, el Sabalero obtiene el 61,5% de eficacia

Ovación

Por Ovación

2 de noviembre 2026 · 09:22hs
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Colón alcanzó regularidad y solidez de la mano de Iván Delfino.

Colón alcanzó regularidad y solidez de la mano de Iván Delfino.

La decisión de cortar el ciclo de Ezequiel Medrán e ir a buscar a Iván Delfino fue sin dudas una decisión correcta por parte de la dirigencia de Colón.

La mejora que alcanzó el Sabalero con Delfino en el banco

Y las estadísticas así lo indican, dado que con el cambio de entrenador, el equipo se potenció, mejoró la cosecha de puntos y llega al Reducido en un gran momento y con una racha de siete partidos invicto.

De las 36 fechas que disputó Colón, Ezequiel Medrán dirigió 23 partidos, obteniendo nueve triunfos, nueve empates y cinco derrotas, sumando 36 puntos sobre 69 en juego y alcanzando una efectividad del 52%.

Mientras que Iván Delfino dirigió al Sabalero en 13 encuentros, cosechando siete victorias, tres empates y tres caídas, obteniendo 24 unidades sobre 39 en disputa y alcanzando una efectividad del 61,5%.

LEER MÁS: Colón se ilusiona con el segundo ascenso y Colotto destacó la regularidad del equipo

Indudablemente, Colón se hizo más confiable de la mano de Iván Delfino, lo que le permitió finalizar la etapa regular siendo un equipo sólido y competitivo, que además muestra una regularidad importante.

Sin dudas que la mayor virtud que evidencia Colón tiene que ver con la solidez defensiva, al punto tal, que de los de últimos siete partidos, en seis mantuvo la valla invicta.

Y esa marca que alcanzó Colón de la mano de Delfino es fundamental a la hora de afrontar el Reducido. Por lo cual, el equipo arrancará a jugar el Reducido

Colón Iván Delfino Ezequiel Medrán
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