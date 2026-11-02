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Unión identificó a los agresores de Luis Spahn y pidió dos años de derecho de admisión

El club santafesino identificó a los dos socios involucrados en el episodio ocurrido tras el partido ante Estudiantes. Presentó una denuncia ante el MPA y solicitó que no puedan ingresar a los estadios durante dos años.

Ovación

Por Ovación

2 de noviembre 2026 · 15:53hs
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Unión identificó a los agresores de Luis Spahn y pidió dos años de derecho de admisión

El Club Atlético Unión avanzó con medidas institucionales tras la agresión que sufrió su presidente, Luis Spahn, en las inmediaciones del estadio 15 de Abril. La institución identificó a los dos socios involucrados en el episodio ocurrido después del encuentro ante Estudiantes de La Plata y presentó una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Además, solicitó el derecho de admisión por dos años.

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La denuncia de Unión y el pedido de derecho de admisión

Luego de identificar a los protagonistas del incidente, el club realizó una presentación ante el Ministerio Público de la Acusación y elevó a las autoridades nacionales un pedido para que ambos socios sean incluidos en el régimen de exclusión de los estadios por un período de dos años.

La medida busca impedir que los involucrados puedan ingresar a los escenarios deportivos durante ese plazo. Sin embargo, por el momento, Unión aguarda la notificación oficial del Gobierno nacional para conocer la resolución del pedido y saber si finalmente se aplicará la sanción solicitada.

De esta manera, la institución inició las actuaciones correspondientes para avanzar sobre un episodio que tuvo repercusión en el mundo rojiblanco y que quedó registrado en imágenes.

Cómo fue la agresión a Luis Spahn

El hecho ocurrió el lunes 26 de octubre, luego del partido entre Unión y Estudiantes de La Plata. Spahn se retiraba de las inmediaciones del estadio en una camioneta, sentado en el asiento del acompañante, cuando fue interceptado frente al portón de ingreso a la zona de plateas.

En ese momento, una mujer y un hombre que llevaba un bebé en brazos se acercaron al vehículo e intentaron agredir al presidente tatengue. Durante el episodio, ambos lo increparon y le gritaron: “Devolvé los millones de dólares”.

La situación fue filmada y las imágenes se difundieron posteriormente. Ante la escalada del conflicto, el conductor de la camioneta aceleró para alejarse del lugar y abandonar las inmediaciones del estadio.

Con la identificación de los dos socios y la denuncia presentada ante el MPA, Unión dio un paso más en las actuaciones institucionales. Ahora, la definición sobre el pedido de dos años de derecho de admisión dependerá de las autoridades nacionales.

Unión derecho Luis Spahn Estudiantes
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