Gloriana & Misty Soul Choir llegan a HUB con un show único

Gloriana Coro Rock & Pop y Misty Soul Choir se presentarán en HUB el sábado 18 de octubre. Las entradas pueden adquirirse en la boletería de HUB y a través de Ticketway y sus puntos de venta (online y físicos)

30 de septiembre 2025 · 07:42hs
Las voces más emocionantes del país se unen en este recital único. Una noche imperdible compartiendo potentes versiones de grandes canciones de pop, rock, soul, funk y R&B interpretadas por dos coros que no dejan a nadie indiferente. La cita es el 18 de octubre a las 21 en HUB

Gloriana es un coro innovador que rompió moldes en la escena coral santafesina, fusionando formatos visuales, arreglos populares y cercanía con el público. Su llegada a escenarios locales y su paso exitoso por la televisión nacional (brillaron en Got Talent Argentina 2023) reflejan un grupo comprometido, expresivo y en constante evolución.

Misty Soul Choir es el coro de soul más grande y numeroso de Argentina, nacido en Córdoba en mayo de 2014 bajo la dirección de Ángel Vilkelis. Se especializa en géneros afroamericanos: soul, funk, disco, rap y R&B, interpretando tanto versiones de clásicos como canciones propias adaptadas coralmente.

Puntos de venta:

HUB | 25 de Mayo 3428

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

