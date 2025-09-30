Las voces más emocionantes del país se unen en este recital único. Una noche imperdible compartiendo potentes versiones de grandes canciones de pop, rock, soul, funk y R&B interpretadas por dos coros que no dejan a nadie indiferente. La cita es el 18 de octubre a las 21 en HUB
Gloriana & Misty Soul Choir llegan a HUB con un show único
Gloriana Coro Rock & Pop y Misty Soul Choir se presentarán en HUB el sábado 18 de octubre. Las entradas pueden adquirirse en la boletería de HUB y a través de Ticketway y sus puntos de venta (online y físicos)
Gloriana es un coro innovador que rompió moldes en la escena coral santafesina, fusionando formatos visuales, arreglos populares y cercanía con el público. Su llegada a escenarios locales y su paso exitoso por la televisión nacional (brillaron en Got Talent Argentina 2023) reflejan un grupo comprometido, expresivo y en constante evolución.
Misty Soul Choir es el coro de soul más grande y numeroso de Argentina, nacido en Córdoba en mayo de 2014 bajo la dirección de Ángel Vilkelis. Se especializa en géneros afroamericanos: soul, funk, disco, rap y R&B, interpretando tanto versiones de clásicos como canciones propias adaptadas coralmente.
Puntos de venta:
HUB | 25 de Mayo 3428
Tribus Club de Arte | República de Siria 3572
NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637
NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780
NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091
NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980
NEXON Paraná | Urquiza 1031
Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná
ONLINE : www.ticketway.com.ar
VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161