Gloriana Coro Rock & Pop y Misty Soul Choir se presentarán en HUB el sábado 18 de octubre. Las entradas pueden adquirirse en la boletería de HUB y a través de Ticketway y sus puntos de venta (online y físicos)

Gloriana & Misty Soul Choir llegan a HUB con un show único

Las voces más emocionantes del país se unen en este recital único. Una noche imperdible compartiendo potentes versiones de grandes canciones de pop, rock, soul, funk y R&B interpretadas por dos coros que no dejan a nadie indiferente. La cita es el 18 de octubre a las 21 en HUB

Gloriana es un coro innovado r que rompió moldes en la escena coral santafesina, fusionando formatos visuales, arreglos populares y cercanía con el público. Su llegada a escenarios locales y su paso exitoso por la televisión nacional (brillaron en Got Talent Argentina 2023) reflejan un grupo comprometido, expresivo y en constante evolución.

Misty Soul Choir es el coro de soul más grande y numeroso de Argentina, nacido en Córdoba en mayo de 2014 bajo la dirección de Ángel Vilkelis. Se especializa en géneros afroamericanos: soul, funk, disco, rap y R&B, interpretando tanto versiones de clásicos como canciones propias adaptadas coralmente.

Puntos de venta:

HUB | 25 de Mayo 3428

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161