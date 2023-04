Guns N' Roses por The Blues llega por primera vez a Santa Fe

“Caba” Blanc, el vocalista, lleva más de 15 años interpretando a Axl Rose y Guns N’ Roses. Javier Battaglini, el baterista, se desempeñó como sesionista de Steve Rothery (Marillion), Michael Aston (Gene Loves Jezebel), David Palau (Ale Sanz- Serrat) y Bobby Kimball (Toto).

También dan vida a The Blues Pablo Cervetto, en la guitarra rítmica, Gonzalo Zenarola en guitarra rítmica, Alan Gutiérrez en guitarra líder y Emiliano Torreblanca en teclados. Durante 2022 THE BLUES giró por diferentes localidades de Buenos Aires, recreando el emblemático primer show de Guns N’ Roses en vivo en River en 1992 para conmemorar sus 30 años; a mitad año se presentó por primera vez en La Trastienda para recordar la gira Use Your Illusion y en el segundo semestre nuevamente recorrió el Conurbano Bonaerense, cerrando el año el viernes 16 de diciembre en Club Lucille de Palermo repasando todos los clásicos de Guns con una lista explosiva.