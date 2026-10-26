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El dato que ilusiona a Colón y que refuerza su chapa de candidato en el Reducido

El Sabalero afrontará la última fecha y posteriormente el Reducido, en medio de una racha positiva que alcanza los seis partidos invicto

Ovación

Por Ovación

26 de octubre 2026 · 11:32hs
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Colón llega al final del torneo alcanzando una racha muy positiva.

UNO / José Busiemi

Colón llega al final del torneo alcanzando una racha muy positiva.

Las últimas fechas refuerzan la candidatura de Colón. Y es que luego de aquella racha negativa de tres derrotas al hilo, el Sabalero suma seis partidos sin perder, con tres victorias y tres empates, cosechando 12 unidades.

Al punto tal, que después de Godoy Cruz y Atlanta, el elenco dirigido por Iván Delfino es el que más puntos sumó en las últimas fechas, tomando en cuenta a los equipos que están peleando arriba en las dos zonas.

Colón está en el podio de los que más sumaron en las últimas fechas

En la Zona A, el puntero es Ferro con 65 unidades, pero en las últimas seis fechas, obtuvo tres victorias, un empate y dos derrotas, sumando 10 puntos.

Por su parte, el Tomba que está 2° cosechó 63 unidades, producto de cuatro victorias y dos empates, sumando 14 puntos. Y Deportivo Morón que se ubica 3° con 58 puntos, perdió cinco partidos y apenas ganó uno, obteniendo tres unidades.

En tanto que Deportivo Madryn que está 4° con 57 unidades, cosechó tres victorias, dos empates y una caída, sumando 11 puntos.

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Mientras que en la Zona B, Tristán Suárez líder con 63 puntos, obtuvo dos triunfos y cuatro empates, sumando 10 puntos en las últimas seis fechas.

El segundo es Atlanta con 61 puntos, quien cosechó cuatro triunfos, un empate y una derrota, sumando de esta manera, 13 unidades sobre 18 en juego.

Por su parte, Temperley que está 3° con 60 puntos, ganó tres partidos, perdió dos y empató el restante, sumando 10 puntos en las últimas seis fechas.

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El cuarto equipo en la Zona B es Gimnasia de Jujuy sumando 58 puntos. Sin embargo, en las últimas seis fechas, acumuló un triunfo, tres empates y dos derrotas, obteniendo apenas seis unidades.

En tanto que Midland quien se ubica 5° con 54 puntos, cosechó tres triunfos, un empate y dos derrotas, sumando 10 unidades sobre 18 en juego.

Así las cosas, de los 10 equipos mejores ubicados en las dos zonas, Colón está en el podio entre los que más sumaron en las últimas fechas, que sin dudas le permiten refrendar su chapa de candidato.

Colón Reducido dato
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