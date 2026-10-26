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Se derrumbó un entrepiso en un bar de Paraná: el estado de salud de los heridos

El derrumbe ocurrió este fin de semana en el bar Las Piedras de Paraná. Hubo heridos con golpes y cortes, y una persona debió ser operada

26 de octubre 2026 · 10:58hs
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Golpes en la cabeza

Foto gentileza Bomberos Voluntarios de Paraná

Golpes en la cabeza, cortes y una cirugía: el estado de salud de los heridos al caer un entrepiso en un bar de Paraná

Un derrumbe en el bar Las Piedras de la ciudad de Paraná dejó al menos 11 personas heridas este fin de semana, cuando cedió un entrepiso de madera y cayó sobre quienes se encontraban en la planta baja. El episodio ocurrió el viernes cerca de las 23.30, en el establecimiento ubicado en la esquina de Córdoba y Alameda de la Federación, mientras se desarrollaba un festejo de cumpleaños.

Según la información publicada por medios entrerrianos, los lesionados tienen entre 22 y 28 años, aunque también se reportó una persona de 65 años entre quienes recibieron atención médica. Los heridos sufrieron golpes en la cabeza, traumatismos en el rostro y cortes en distintas partes del cuerpo. Una de las personas asistidas debió ser ingresada a quirófano por una lesión en una mano.

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La emergencia movilizó a bomberos, personal policial, equipos sanitarios y agentes municipales. Parte de los afectados recibió asistencia en el lugar, mientras que varios fueron trasladados al Hospital San Martín para una evaluación de mayor complejidad.

Cómo fue el derrumbe en el bar de Paraná

El hecho se produjo en un contexto de malas condiciones climáticas. Según fuentes policiales citadas por medios locales, varios clientes que estaban en la vía pública ingresaron al establecimiento y se concentraron en el entrepiso. La estructura cedió y cayó sobre las personas que se encontraban en la planta baja.

De acuerdo con las primeras informaciones, el colapso ocurrió mientras los asistentes participaban de un cumpleaños. La caída provocó momentos de confusión y obligó a desplegar un operativo de emergencia para asistir a los heridos y verificar las condiciones del lugar.

En un primer reporte, se había informado que 15 personas habían recibido atención médica y que siete habían sido trasladadas al Hospital San Martín. Sin embargo, una actualización posterior de medios entrerrianos consignó un saldo de 11 personas lesionadas. La cantidad definitiva de afectados deberá ser precisada por las autoridades.

Qué lesiones sufrieron los heridos

Los datos oficiales difundidos sobre nueve de las personas asistidas detallaron lesiones de distinta consideración, principalmente golpes y cortes en la cabeza, el rostro, las manos y las extremidades.

Entre los casos informados, una persona de 26 años sufrió un golpe en la cabeza; otra, de 28, presentó lesiones en la cara y el brazo derecho. También se reportaron cortes en manos, muñecas, rodillas y boca, además de traumatismos en la cabeza y heridas en el rostro y los brazos.

Una de las personas lesionadas debió ser intervenida quirúrgicamente por una herida en la mano.

Investigan las causas del colapso

Tras el derrumbe, los equipos de emergencia trabajaron en el establecimiento para evaluar el estado de la estructura. Las causas del episodio todavía no fueron establecidas oficialmente.

La investigación deberá determinar por qué cedió el entrepiso y si influyeron las condiciones constructivas, el estado de conservación o la concentración de personas en ese sector del bar.

Paraná bar derrumbe heridos
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