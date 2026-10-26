Cuando el dolor de cuello se convierte en dolor de cabeza: qué es la cefalea cervicogénica

La cefalea cervicogénica es un dolor de cabeza relacionado con alteraciones en el cuello. Puede comenzar en la nuca y extenderse a la frente o alrededor de un ojo. Cómo reconocer sus características y qué aporta la kinesiología al tratamiento

El dolor de cabeza es una consulta frecuente y puede tener distintas causas. En algunas personas, el dolor comienza en el cuello o se relaciona con el movimiento y las posiciones cervicales. Cuando existe una relación causal con una alteración de las estructuras del cuello, se habla de cefalea cervicogénica.

Licenciado Cristian Escobar · Kinesiología y Fisiatría · Mat. 1195 · Santa Fe Capital

—¿Cómo puede el cuello provocar dolor de cabeza?

—Las estructuras de la región cervical alta y las vías nerviosas que transmiten la sensibilidad de la cabeza comparten conexiones en el sistema nervioso. Por eso, en determinadas circunstancias, una señal dolorosa que se origina en el cuello puede percibirse también en la cabeza. Este mecanismo se conoce como convergencia cervicotrigeminal.

"Esto no significa que todo dolor de cabeza venga del cuello ni que una contractura muscular sea siempre la causa. La cefalea cervicogénica es solo uno de los posibles tipos de cefalea y requiere una evaluación clínica que permita distinguirla de otras causas, como la migraña o la cefalea tensional".

—¿Qué características puede presentar esta cefalea?

—En algunos casos, el dolor empieza en la nuca o en la zona cervical y se extiende hacia la cabeza, a veces hasta la frente o alrededor de un ojo. Puede predominar de un solo lado, acompañarse de rigidez o limitación del movimiento del cuello y reproducirse con determinadas posturas o movimientos cervicales. Ninguna de estas características, por sí sola, confirma el diagnóstico.

"También es importante considerar que la migraña puede acompañarse de dolor cervical y sensibilidad muscular. Por eso, la presencia de dolor de cuello no alcanza para afirmar que el origen del problema sea cervical: la historia clínica y la evaluación completa son fundamentales".

—¿Qué puede aportar la kinesiología?

—El abordaje depende de cada persona y de los hallazgos de la evaluación. Puede incluir educación sobre el dolor, ejercicios progresivos de movilidad y fuerza, estrategias para mejorar la tolerancia a las actividades cotidianas y terapia manual cuando está indicada. Las técnicas manuales u osteopáticas pueden formar parte del tratamiento, pero no deberían presentarse como una solución única ni reemplazar el ejercicio y la participación activa del paciente.

"El objetivo no es solamente aliviar el síntoma en el momento, sino ayudar a recuperar la función, reducir las limitaciones y darle a la persona herramientas para manejar el problema. No existe una técnica universal: el plan de tratamiento debe adaptarse al cuadro, la evolución y las necesidades de cada paciente".

¿Cuándo consultar ante un dolor de cabeza?

"Si el dolor de cabeza es nuevo, recurrente o limita las actividades, conviene consultar a un profesional de salud para determinar su causa y orientar el tratamiento. Si aparece de manera súbita e intensa, es el peor dolor de cabeza experimentado, o se acompaña de fiebre, confusión, debilidad, alteraciones del habla o la visión, o aparece luego de un traumatismo, se requiere atención médica urgente.

"Reconocer la posible conexión entre cuello y cabeza permite evaluar mejor el problema y evitar explicaciones simplistas. No todos los dolores son iguales: una buena evaluación es el primer paso para elegir un tratamiento adecuado".

*POR: Licenciado Cristian Escobar\ Kinesiología y Fisiatría · Mat. 1195\Santa Fe Capital\

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