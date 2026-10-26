Santa Fe vivió la cuarta etapa de la Copa Santa Fe con destacados resultados

La cuarta etapa de la Copa Santa Fe de atletismo se realizó en la pista del CARD, y tuvo a los santafesinos Jasmín Bock, Brian López, Andrés Mendoza y Nacho Fontana con destacados desempeños

Brian López de Velocidad y Resistencia se impuso en la prueba de salto en largo en la Copa Santa Fe.

La actividad en la remozada pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo Pedro A. Candioti de la ciudad de Santa Fe no se detiene. Tras haberse disputado lo s juegos Odesur, pasó luego el Sudamericano U23 y ahora llegó el turno de la cuarta etapa de la Copa Santa Fe la cual cuenta con el respaldo del gobierno provincial y el apoyo de la Lotería de Santa Fe, y la supervisión de la Federación Santafesina de Atletismo. Hubo buenas actuaciones, como las de Jasmín Bock en los 100 metros llanos, Brian López de Humboldt en salto en largo, Luciana Ferreyra en 400 con vallas, Andrés Mendoza en 400 con vallas, Nacho Fontana en jabalina y Lautaro Ocampo en 1500.

La representante de atletas del Litoral, Jasmín Bock, marcó 12.11 en los 100 metros llanos, ganando la prueba en la categoría u18, seguida por Agustina Wilhjeln (12.19) y Malena Gobbo (12.45), quien también ganó los 400 metros llanos con 59.21.

Entre los juveniles, Pietro Martina venció en salto con garrocha con 4.67 metros y Ayrton Franco fue segundo con 4.40 metros. Lázaro Bonora logró el primer puesto en lanzamiento de disco con 51.36 metros.

María Luciana Ferreyra obtuvo dos victorias, con 1:08.18 en 400 metros con vallas y 5.50 metros en salto en largo, y fue tercera en 100 metros con vallas con 15.78. Paloma Feito (14.73) y Leiva (15.36) completaron el podio en esta prueba. En largo, el segundo lugar lo ocupó la representante de Unión, Denise Garetto con 5.16 +3.2.

La representante de Atletas del Litoral de Santa Fe, Jasmín Bock, ganó en 100 metros llanos.

Milagros Menoni ganó en bala con 11.01 metros, Claudia Cravero en martillo con 41.01 metros, y Violeta Palacios en jabalina con 41.08 metros. Pía Cáceres encabezó el salto con garrocha con 3.20 metros, igual marca que consiguió en categoría U16 Federica González. En disco, el segundo puesto fue para Milagros Lamagni de Unión y tercera Catalina Montaño de Atletas del Litoral. En bala, Milagros Lamagni fue segunda y Dafne Cian Faccioli de Velocidad y Resistencia, tercera.

En garrocha, es importante señalar que el segundo lugar fue para la santafesina Josefina Brunet con 3.10, y tercera se ubicó Milagros Lamagni de Velocidad y Resistencia con 3.10. La cuarta posición quedó Aldana Garibaldi con 3.10, y con 2.40, se ubicó Camila Mussio de la capital santafesina.

Andrés Mendoza de Velocidad y Resistencia fue el ganador de los 400 con vallas.

En la rama masculina se impusieron Sebastián Acevedo (10.92 en 100 metros llanos), Jeremías Galli (50.97 en 400 metros), Lucas Vaudagna (16.22 en 110 metros con vallas). Por su parte, el santafesino Andrés Mendoza de Velocidad y Resistencia con 56.60 se destacó en 400 metros con vallas, y Brian López de Humboldt fue el ganador con 6.85 metros en salto en largo.

Además, Juan Pablo Sale con 15.53 fue el vencedor en bala e Ignacio Fontana de Velocidad y Resistencia prevaleció con 59.80 en jabalina. El segundo lugar quedó para el rosarino Valentino Albertosi con 57.46, y la tercera ubicación para Kevin Ezequiel Ávila de Atletas del Litoral de la ciudad de Santa Fe con 50.55. En lanzamiento de martillo ganó Tobías Cacciabúe con 57.19 metros, seguido por el juvenil Gael Cardozo de Velocidad y Resistencia con 56.60 metros.