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Regional Amateur: Colón de San Justo y Sanjustino quedaron a mano

Por los cuartos de final del Regional Amateur Litoral Sur, en el Mercedes Alesso de Bieler, Colón de San Justo y Sanjustino empataron en el clásico 1 a 1

Ovación

Por Ovación

26 de octubre 2026 · 09:48hs
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Colón de San Justo y Sanjustino no se sacaron ventajas en el Mercedes Alesso de Bieler.

fotos gentileza Facu Rean.

Colón de San Justo y Sanjustino no se sacaron ventajas en el Mercedes Alesso de Bieler.

Los cuadros del Portón del Norte Santafesino comenzaron a disputar una nueva fase del Torneo Regional Amateur 2026. Colón de San Justo y Sanjustino se enfrentaron por la ida de la tercera ronda del certamen del Consejo Federal. Todo se definirá en el juego revancha. En el estadio Mercedes Alesso de Bieler, Colón de San Justo y Sanjustino empataron 1 a 1 en el primer juego de la serie.

El Conquistador y el Matador no se sacaron diferencias

Los elencos de la ciudad de San Justo comenzaron a jugar una nueva fase del Torneo Regional Amateur 2026, precisamente, el Rojo y el Verde se enfrentaron por la Ida de esta Tercera Ronda del certamen del ala del Consejo Federal. Todo se define en el juego revancha.

En el estadio Mercedes Alesso de Bieler, Colón de San Justo y Sanjustino empataron 1 a 1 en el primer juego de la serie en lo que es el tercer empate entre ambos en esta edición del Regional. Alexis Palacios convirtió para el campeón de la Santafesina, el Conquistador dirigido por Chiementín, en tanto que Matías Benegas estampó la igualdad para los de Marcelo Molina, dejando todo igualado y con un cierre abierto para la Vuelta en el Coloso del Oeste.

El clásico de San Justo se define en la vuelta. El Conquistador y el Matador igualó 1 a 1 en el Mercedes Alesso de Bieler, por la ida de los Cuartos de Final de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Federal Amateur. Un clásico intenso, disputado y cargado de polémicas, que terminó con el mismo resultado de los otros tres enfrentamientos entre ambos equipos en lo que va del año.

Los anfitriones debieron afrontar un encuentro cargado de amarillas y, una vez más en un clásico, con un penal sancionado en contra y van. Del otro lado, una acción polémica dentro del área de Sanjustino, muy similar al posterior penal, terminó con un jugador rojiblanco amonestado por simulación. Colón también sufrió la expulsión de Osvaldo Arroyo, en otra incidencia que marcó el desarrollo del encuentro.

En la ida de los cuartos de final de la Zona Litoral Sur la serie se definir&aacute; en cancha del Matador. &nbsp;

En la ida de los cuartos de final de la Zona Litoral Sur la serie se definirá en cancha del Matador.

El Matador nuevamente tuvo un comienzo de somnolencia su rival no lo perdonó, y con un golazo de Alexis Palacios nublaba aún más la tarde en el campo de jineteada y folclore. Pero en el complemento otra vez la palabra Kun se aplicó en los relatos deportivos, le cometieron penal al de Cañada de Gómez, y Matute te mata lo canjeó por gol y dejó la serie igualada.

El Matador mejoró su inestabilidad futbolística en el complemento, pero deberá esforzarse muchísimo en el Coloso para pasar a otra instancia del Regional. La clasificación a semifinales se definirá el próximo fin de semana, en cancha de Sanjustino. Una nueva batalla por delante, con la serie completamente abierta y todo por jugarse.

Región Litoral Sur -Resultados ida

Social Achirense 2- Juventud Unida de Gualeguaychú 2

Atlético Paraná 3- Atlético Neuquén de Paraná 0

Colón de San Justo 1 (Alexis Palacios)- Sanjustino 1 (Benegas de penal)

Juventud de Esperanza 0- Ben Hur de Rafaela 1 (Franco Villalba)

Regional Amateur Colón de San Justo Sanjustino
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