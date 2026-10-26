Sectores como Guadalupe Oeste, Siete Jefes, San Martín y Fomento 9 de Julio sufren oleadas de sustracciones en las casillas domiciliarias. Advirtieron sobre el riesgo inminente de explosiones o fugas en la vía pública. Apuntan directamente a los centros de acopio y chacaritas clandestinas.

Ola de robos de flexibles de gas en Santa Fe: alertan por un mercado ilegal de cobre que genera peligro en los barrios

El robo sistemático de componentes de cobre golpea con fuerza a los usuarios de servicios públicos de la capital provincial. En el caso del servicio de gas natural, tanto la Cooperativa Setúbal y la empresa Litoral Gas manifestaron su preocupación ante la multiplicación de reclamos por la sustracción de los flexibles de cobre de los medidores domiciliarios, un delito recurrente desde hace al menos tres o cuatro años en la ciudad pero que se ha intensificado de forma alarmante en los últimos meses.

Según detalló la titular de la Cooperativa Setúbal, Noriega Sánchez, la metodología delictiva suele incluir el cierre de la llave de paso previa por parte de los delincuentes para evitar fugas masivas al momento del corte, dejando a cuadras enteras sin suministro. De forma paralela, la entidad registra el robo recurrente de cables de cobre destinados al servicio de telefonía fija que también administra.

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"Evidentemente hay un mercado del cobre ilícito con una preponderancia muy importante en la ciudad. No es solamente la sustracción del elemento, sino que pone en una situación de severo riesgo a todos los vecinos cercanos a esa cabina por el peligro de pérdidas de gas", subrayó Noriega Sánchez, titular de la Cooperativa Setúbal.

Áreas críticas y barrios más afectados

El relevamiento de la Cooperativa Setúbal detectó zonas específicas de la ciudad que padecen el flagelo en oleadas continuas. En lo que va del año, se contabilizan más de 20 reclamos concentrados en tres barrios del sector centro y norte:

Guadalupe Oeste

Siete Jefes

Barrio San Martín

La problemática no atañe únicamente a la cooperativa de la zona este: la prestadora Litoral Gas confirmó que durante la última semana contabilizó ocho denuncias por sustracción de flexibles bajo la misma modalidad.

Asimismo, la seguidilla no da tregua. Durante la madrugada de este lunes, se registraron seis nuevos robos en viviendas situadas en barrio Fomento 9 de Julio, confirmando la expansión de los delincuentes hacia el macrorradio urbano.

Medidas paliativas, rechazo a las rejas y la clave en las chacaritas

Respecto a las soluciones técnicas, la cooperativa aclaró que la sustitución por flexibles de plástico homologados por el ente regulador constituye un paliativo temporal. En tanto, desde la institución desaconsejaron de forma rotunda colocar rejas o cerramientos sobre las casillas de gas, ya que dificultan el acceso ágil de los cuadrilleros e inspectores ante una eventual emergencia hídrica o de fuga.

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Finalmente, Noriega Sánchez indicó que los vecinos afectados deben formalizar la denuncia policial —al ser los propietarios del flexible— y confirmó que el tema ya fue elevado al Ministerio de Seguridad de la Provincia.

"Yo creo que la clave está en las chacaritas y los lugares donde se comercializa esto, porque nadie roba un pedazo de cobre para llevárselo a su casa", concluyó la directiva, exigiendo que las investigaciones judiciales se enfoquen en desmantelar los centros de acopio ilegal en el Gran Santa Fe.