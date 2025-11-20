Durante 2024 hubo 367 víctimas fatales por accidentes de tránsito en Santa Fe: el registro más bajo de los últimos 17 años

La provincia registró en 2024 la cifra más baja de víctimas fatales en siniestros viales desde que existen registros comparables. La reducción fue del 16,4% respecto de 2023 y del 39,2% en los últimos 17 años.

Durante 2024 se registraron 367 víctimas fatales por accidentes de tránsito: el registro mas bajo de los ultimso 17 años. Imagen ilustrativa

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, junto a la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), presentaron el Informe Estadístico de Siniestros con fallecidos, destacando que el año 2024 marcó el mejor resultado en 17 años de registros comparables.

En números absolutos, en 2024 se registraron 339 hechos que provocaron 367 víctimas fatales . Esta cifra representa 16,4% menos fallecidos que en 2023 (cuando hubo 439) y una reducción del 39,2% en la serie histórica iniciada en 2008, superando incluso el mínimo alcanzado en 2020. La tasa de mortalidad también cayó significativamente en un 17%, pasando de 12,1 a 10,1 cada 100.000 habitantes .

Los números preliminares de 2025 confirman la tendencia a la baja en la siniestralidad vial. Al 31 de octubre de este año, se registran 253 fallecidos, lo que representa una reducción interanual del 9,6% respecto al mismo período de 2024 (280 víctimas).

De mantenerse esta trayectoria, las autoridades proyectan que los valores consolidados de 2025 podrían ubicarse por debajo de los registros de 2024.

Motivos y explicaciones

Las autoridades atribuyen esta tendencia histórica a la implementación de políticas sostenidas de control, análisis de datos y obras viales específicas.

Carlos Torres, secretario de la APSV, subrayó que los resultados "no son producto de la casualidad, son producto de la causalidad" y confirman el fuerte trabajo en línea con las organizaciones de familiares y víctimas.

Por su parte, Esteban Santantino, secretario de Análisis y Gestión de la Información, destacó el "fundamental método de trabajo del Observatorio de Seguridad Vial", que permite generar diagnósticos efectivos para la construcción de políticas públicas. Sebastián Kelman, director del Centro de Formación, reforzó que saber dónde, cuándo y en qué tipo de vehículo ocurren los siniestros permite diseñar políticas y obras que se traducen en "menos siniestralidad".

En esta línea, Melisa Álvarez, víctima de un siniestro vial y actual agente de tránsito de Recreo e integrante de la Fundación Estrellas Amarillas, compartió su experiencia, recordando que su propio hecho "pudo haberse evitado".

Observaciones Clave

-La reducción más significativa en números absolutos se observa en Motociclistas y Automóviles.

-A pesar de la baja, los Motociclistas siguen siendo el grupo más vulnerable, representando el 41% de todas las víctimas fatales en 2024.

-Se registraron incrementos alarmantes en las víctimas fatales que circulaban en Camiones (+250%) y Utilitarios/Pickups (+37,0%), aunque son grupos de menor magnitud relativa en el total.

Los más vulnerables

Los motociclistas siguen siendo el grupo con mayor cantidad de víctimas fatales (41% del total), concentrándose el 62,3% de estos hechos en zonas urbanas. Un dato alarmante es que el 66% de los motociclistas fallecidos tenía entre 20 y 49 años y seis de cada diez no usaban casco.

Peatones y ciclistas, que son los usuarios más vulnerables de la vía pública, conformaron el 19,2% del total de fallecidos, registrándose 65 muertes por atropellos (36 peatones y 29 ciclistas).

Incidencia de rutas

El 64,5% de los fallecidos se registró en rutas y autopistas, debido a que el desarrollo de mayor velocidad y los impactos frontales son más frecuentes en estas vías.

-Rutas Nacionales: 141 víctimas en 2.700 km (5,2 cada 100 km).

-Rutas Provinciales: 86 víctimas en 13.508 km (0,6 cada 100 km).