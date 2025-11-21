La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por trabajos solicitados por terceros, interrumpirá el servicio este viernes 21 de noviembre en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este viernes
Corresponden al viernes 21 de noviembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
21 de noviembre 2025 · 07:01hs
• 8 a 13 en la zona de: Teniente Loza, Mons. Rodríguez, Larrechea y Reutemann
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
