Cortes programados por EPE para este viernes

Corresponden al viernes 21 de noviembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

21 de noviembre 2025 · 07:01hs
Trabajos programados por EPE

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por trabajos solicitados por terceros, interrumpirá el servicio este viernes 21 de noviembre en SANTA FE

• 8 a 13 en la zona de: Teniente Loza, Mons. Rodríguez, Larrechea y Reutemann

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

