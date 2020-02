La carta que le dejo Fernando Peña a la hija de un amigo por sus 15

El recuerdo de Fernando Peña sigue latente. A poco más de una década de su muerte, uno de los gestos que conmovió a todos hace un par de años, volvió a hacerse visible en el día en el que él hubiese cumplido 55.

Se trata de aquella carta que Fernando Peña dejó como regalo de 15 para la hija de un matrimonio amigo.

Esta vez fue el periodista Sebastián Volterri el que compartió el manuscrito que dejó el talentoso actor: "En 2003 nació la hija de unos amigos de Fernando Peña. Ese día les dejó a los padres una carta y una botella de vino para que abran cuando cumpla 15 años. Hace dos años cumplió los 15 y se conoció esa carta...", posteó lleno de emoción.

"Querida Magdalena, yo no sé adonde estaré para cuando tomes este vino. Me llamo Fernando Peña y soy o era amigo de tus padres. Te pongo era porque a lo mejor para cuando la abras ya estoy muerto (puede suceder). Espero que hayas entendido algo de lo difícil que es vivir para tus primeros quince años…falta…es más, nunca se deja de aprender. Sé siempre fiel a lo que quieras, escucha solamente a tu corazón y no dejes que un hombre te robe el amor que tenés por vos misma. Suerte, Fernando Peña", reza la carta que Magda abrió en 2018.