Motivo de orgullo para Colón: Thiago Vera fue convocado a la Selección Sub 16

Thiago Vera, mediocampista de Colón categoría 2010, fue convocado para entrenar con el seleccionado Sub 16 bajo las órdenes de Facundo Quiroga

El juvenil de Colón, Thiago Vera, volvió a ser convocado para entrenar con la Selección Argentina Sub 16, siendo el único futbolista que pertenece a un club de la Primera Nacional , ya que el resto de sus compañeros están en clubes de la Primera División.

Lo que sin dudas es aún más valorable para el mediocampista sabalero, categoría 2010 que se desempeña como volante central, con características más ofensivas que defensivas.

Con tan solo 16 años, el futbolista oriundo de barrio Chalet ya sumó algunos minutos en el equipo de Reserva de Colón, habida cuenta de la proyección que tiene.

Así las cosas, Vera comenzó esta semana a entrenar en el predio Lionel Andrés Messi, bajo las órdenes del técnico Facundo Quiroga y este martes trabajará en doble turno. Mientras que el miércoles lo hará en horario matutino.