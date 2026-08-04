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Los partidos que jugaría la Selección Argentina durante la próxima fecha FIFA

La Selección volvería a jugar entre septiembre y octubre después del subcampeonato mundial. El plan incluiría dos amistosos en Asia y uno en el país.

4 de agosto 2026 · 12:09hs
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La Selección Argentina jugaría un amistoso en Buenos Aires.

La Selección Argentina jugaría un amistoso en Buenos Aires.

La Selección Argentina retomaría la actividad entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre con una gira de dos amistosos por China y un tercer encuentro en el país, posiblemente ante Uruguay, mientras la intención del cuerpo técnico y de la AFA sería contar con Lionel Messi para el inicio del nuevo ciclo después del subcampeonato en el Mundial 2026.

Los amistosos que jugaría Argentina

La planificación todavía se encuentra en etapa de negociación y ninguno de los rivales ni las sedes fue confirmado oficialmente, aunque las gestiones para regresar al mercado asiático estarían avanzadas.

La ventana internacional tendrá una extensión poco habitual: comenzará el 21 de septiembre y terminará el 6 de octubre. Desde 2026, la FIFA unificó las antiguas fechas de septiembre y octubre en un período de 16 días que permite disputar hasta cuatro partidos.

Argentina utilizaría solamente tres de esos cupos. El proyecto contempla dos presentaciones en China y un único amistoso como local, cuya sede podría ser Buenos Aires.

Para ese encuentro tomó fuerza la posibilidad de enfrentar a Uruguay, en una nueva edición del clásico rioplatense, aunque todavía no existiría un acuerdo definitivo entre ambas asociaciones.

La presencia de Messi sería uno de los puntos centrales de la organización. El capitán estaría dispuesto a continuar vinculado con la Albiceleste y formaría parte de la primera convocatoria posterior a la final perdida ante España, siempre que su condición física y el calendario de Inter Miami se lo permitan.

Su participación también resultaría determinante para cerrar los contratos comerciales de la gira por China, un mercado en el que la figura del rosarino genera un fuerte impacto económico y publicitario.

El cuerpo técnico buscaría aprovechar la extensa ventana para comenzar la renovación del plantel de cara al Mundial 2030, aunque mantendría como base a varios de los futbolistas que llegaron hasta la última definición.

Antes de finalizar 2026, la Selección tendría otra fecha FIFA entre el 9 y el 17 de noviembre, período en el que podría disputar dos amistosos más y que también podría marcar el cierre del ciclo de Lionel Scaloni, cuyo contrato vence en diciembre.

Selección Argentina FIFA partidos
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