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Polémica en Santa Fe: un senador se filmó conduciendo con el celular y debió pedir disculpas

El senador santafesino Oscar Dolzani quedó envuelto en una polémica tras publicar un video conduciendo mientras usaba el celular y sostenía un mate. Luego pidió disculpas y reconoció su error

4 de agosto 2026 · 11:58hs
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Polémica en Santa Fe: un senador se filmó conduciendo con el celular y debió pedir disculpas

El senador provincial por el departamento San Javier, Oscar Dolzani, protagonizó una fuerte controversia en las últimas horas luego de publicar en sus redes sociales un video en el que se lo ve conduciendo un vehículo mientras utiliza el teléfono celular y sostiene un mate, incumpliendo normas básicas de seguridad vial.

Las imágenes se viralizaron rápidamente y provocaron una ola de cuestionamientos hacia el legislador. En la grabación también se observa a Dolzani sonriendo, cantando y cambiando la música del vehículo mientras una persona registra la escena desde el asiento del acompañante.

El episodio ocurrió mientras el senador circulaba por una ruta. Si bien en el video no se advierte una importante presencia de otros vehículos, la conducta fue ampliamente criticada debido a que implica una distracción al volante y representa un riesgo tanto para el conductor como para terceros.

La repercusión del video de Oscar Dolzani

Tras la difusión del registro, distintos medios santafesinos señalaron que la publicación habría tenido como objetivo incrementar la exposición pública del legislador, aunque esa versión no fue confirmada oficialmente.

En paralelo, desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial le hicieron saber a Dolzani que su comportamiento constituyó una imprudencia y le recordaron la importancia de respetar las normas de tránsito para prevenir siniestros viales.

La situación generó un amplio debate en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron que un funcionario público exhibiera una conducta contraria a las recomendaciones de seguridad que promueven los organismos oficiales.

El pedido de disculpas del senador

Ante la repercusión alcanzada por el video, Oscar Dolzani publicó un nuevo mensaje en sus redes sociales en el que asumió la responsabilidad por lo sucedido y pidió disculpas.

"Errar es de humanos y rectificar es de sabios", expresó al comenzar su descargo. El legislador reconoció que conducir mientras manipulaba el teléfono celular y sostenía un mate fue una conducta incorrecta.

"Quiero reconocer mi error y pedir disculpas. He hecho algo muy malo que no se debe hacer", sostuvo.

Además, remarcó que el hecho de que la ruta estuviera prácticamente vacía no justifica su accionar. "Más allá de que pueda explicar de mil formas que no venía nadie de frente o que no había otros vehículos, está mal, muy mal", afirmó.

Finalmente, el senador reiteró sus disculpas y reconoció que su comportamiento no debió haber ocurrido. "Somos seres humanos y nos equivocamos", concluyó, en un intento por cerrar la polémica que generó un fuerte rechazo en redes sociales.

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