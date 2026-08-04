Franco Mastantuono, muy cerca de pasar a préstamo a un club italiano

Fiorentina negocia con Real Madrid la llegada del mediocampista argentino a préstamo. La institución de Florencia quedó por delante de sus competidores

Franco Mastantuono está cerca de continuar su carrera en Fiorentina, que avanzó en las conversaciones con Real Madrid para incorporarlo a préstamo durante la temporada 2026/27, luego de que el conjunto español decidiera cederlo a otro equipo europeo para que tenga mayor continuidad.

La información fue confirmada por el especialista en mercado de pases Fabrizio Romano, quien señaló que Fiorentina lidera actualmente la carrera por el mediocampista argentino, aunque la transferencia todavía no fue cerrada oficialmente.

Roma, Valencia y otros clubes europeos también consultaron por el exfutbolista de River, pero el conjunto de Florencia tomó ventaja durante las últimas horas y trabaja para resolver los detalles restantes de la operación.

La intención del Real Madrid es concretar una cesión por una temporada, sin opción de compra, para conservar la totalidad de los derechos del jugador y seguir de cerca su evolución. El club español incluso podría colaborar con una parte de su salario para facilitar la salida.

Mastantuono aceptó la decisión de buscar continuidad fuera de Madrid y priorizará permanecer en Europa, por lo que quedó descartada la posibilidad de un regreso inmediato a River.

El futbolista no formó parte de la convocatoria para el último amistoso del equipo español, justamente ante Fiorentina, mientras las dirigencias avanzaban en las conversaciones por su futuro.

El argentino disputó 35 encuentros durante su primera temporada en Real Madrid, convirtió tres goles y no logró consolidarse como titular. La cesión aparece como una oportunidad para recuperar protagonismo y acelerar su adaptación al fútbol europeo.

La operación se encuentra encaminada, pero todavía no recibió el tradicional “here we go” de Romano ni fue oficializada por los clubes. Fiorentina quedó como principal candidata y espera completar el acuerdo en los próximos días.