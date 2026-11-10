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Tucumán recibe el concentrado del Campeonato Argentino Juvenil M17

El seleccionado juvenil de la Unión Santafesina de Rugby viajó rumbo a la capital tucumana para afrontar la segunda etapa del certamen organizado por la UAR.

Ovación

Por Ovación

10 de noviembre 2026 · 08:55hs
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Santa Fe entrenó en Querandí RC y viajó a la provincia de Tucumán.

Gentileza Franco Perego @rugbyclick

Santa Fe entrenó en Querandí RC y viajó a la provincia de Tucumán.

El tramo más importante del Campeonato Argentino Juvenil comenzará a disputarse este martes 11 de noviembre en la provincia de Tucumán. La provincia norteña será el epicentro del rugby argentino. Durante cinco días no solo habrá partidos de alto nivel, sino también capacitaciones, reuniones técnicas de la Unión Argentina de Rugby (UAR) y la llegada de cientos de jugadores, entrenadores y familiares que convertirán al torneo en uno de los eventos deportivos más importantes del año para Tucumán.

LEER MÁS: Todo listo para el comienzo de la fiesta del rugby en el Hipódromo de Rosario

Santa Fe competirá en el concentrado en Tucumán

Las delegaciones comenzarán a arribar a Tucumán el martes 10 de noviembre y permanecerán hasta el domingo 15. Durante esos días se disputarán las semifinales, las finales y los partidos por las distintas posiciones tanto de la Zona Campeonato como de la Zona Ascenso.

Además, el domingo se jugará la final del Select 12 entre los campeones del Norte y del Sur, lo que convertirá a la jornada de cierre en una verdadera fiesta del rugby juvenil argentino. Según las estimaciones de la organización, participarán alrededor de 560 personas entre jugadores, entrenadores y miembros de los distintos cuerpos técnicos.

Tras la desaparición del tradicional Campeonato Argentino de Mayores, el M-17 se transformó en la competencia más importante que tienen las uniones provinciales y consideró que puede convertirse en un punto de encuentro para toda la comunidad rugbística. También llegarán los directores de las Academias de la UAR, entrenadores de Los Pumitas, capacitadores y familiares de los jugadores, por lo que el impacto podría superar ampliamente las 2.000 personas durante toda la semana.

El ex Puma santafesino Maximiliano Chinchu Bustos colabor&oacute; en el entrenamiento del seleccionado santafesino.

El ex Puma santafesino Maximiliano Chinchu Bustos colaboró en el entrenamiento del seleccionado santafesino.

El seleccionado juvenil de la Unión Santafesina de Rugby entrenó el lunes por la tarde en las instalaciones de Querandí RC, ubicado en el extremo sur de nuestra capital, posteriormente los jugadores, junto al staff, cenaron y emprendieron viaje rumbo al Jardín de la República.

"Venimos entrenando bien tres veces por semana, preparándonos, y bueno, esperemos poder cumplir con las expectativas que llevamos. Después de este tiempo que tuvimos entrenando más tiempo juntos, que nos dieron más la posibilidad de estar juntos, esperamos tener un buen rendimiento, y que funcionen mejor las cosas" le dijo Gregorio Favre a UNO Santa Fe previo a la partida a la capital tucumana.

El plantel de la Unión Santafesina de Rugby está conformado de esta manera: Bautista Benítez, José Migueles, Bautista Regaldo, Emiliano Palmas, Benjamín Salva Zonca, Juan Mendoza, Federico Nicollier, Renzo Coponi, Ramiro Colombani, Felipe Fernández Pont, Juan Bautista Schnidrig, Manuel Rivas, Federico Sieber, Juan Blanco y Bautista Penedo.

También lo han hecho Juan Bautista Aymerich, Joaquín Cordini, Ignacio Peres, Felipe Ramírez, Santiago Chiera, Francisco Regenhard, Bautista Acevedo, Valentino Cescut, Santiago Páez De la Torre, Ivo Haas, Joaquín Gómez Iriondo, Amadeo Zimmerman y Facundo Saint Bonet.

Más detalles del Concentrado en Tucumán

En la jornada del miércoles 11 de noviembre, en cancha de Los Tarcos, en la provincia de Tucumán, se pondrá en marcha el concentrado. En la Zona Campeonato, a las 9, la Unión Santafesina se medirá con Los Doguitos de Córdoba; Salta con Uruguay a las 10.30, Buenos Aires con Cuyo a las 16.30, y Rosario con Tucumán a las 19.30. En la Zona Ascenso, a las 9, Oeste jugará con Austral, Alto Valle lo hará con San Juan a las 10.30, Nordeste con Chile a las 16.30, y Mar del Plata con Entre Ríos a las 18.

El domingo 15 de noviembre se disputará la jornada definitoria del certamen en cancha de Los Tarcos y Cardenales en la provincia de Tucumán. En el caso del representativo de la Unión Santafesina de Rugby, si pierde con los cordobeses jugará por el séptimo puesto y el descenso a las 10.30 frente al perdedor del cruce entre Salta con Uruguay. Si gana lo hará por el quinto lugar y se cruzará con el ganador del choque entre los salteños con los uruguayos. Este cotejo está previsto a las 10.30, el tercer puesto será a la misma hora, y la final del sector campeonato se jugará a las 18.

El combinado juvenil de la USR jugar&aacute; con C&oacute;rdoba en cancha de Los Tarcos de Tucum&aacute;n.

El combinado juvenil de la USR jugará con Córdoba en cancha de Los Tarcos de Tucumán.

Tucumán Campeonato Argentino juvenil
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