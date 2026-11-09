Midland no se conforma con la ventaja de Colón: "Tenemos que salir a buscar la victoria"

El Reducido empieza a jugarse mucho antes del pitazo inicial y en Midland tienen claro cuál será el desafío que los espera en Santa Fe. El Funebrero deberá visitar a Colón , que contará con una ventaja deportiva. Es decir, con un empate le alcanzará para avanzar. Entonces, del otro lado no piensan especular.

El capitán Niolás Violini habló con LT10 AM 1020 y dejó en claro que Midland afrontará el compromiso con una postura ambiciosa. La diferencia reglamentaria entre ambos equipos no pasa inadvertida en el vestuario visitante. De hecho, contó que fue uno de los temas que estuvieron sobre la mesa durante los últimos días. "Sabemos que desde el arranque con el empate se beneficia Colón, sabemos el gran rival que tenemos por delante, pero tenemos que salir a buscar la victoria", afirmó.

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La localía será otro de los factores que Midland deberá sortear. El Brigadier López aparece como un escenario exigente, con un público que seguramente acompañará en gran número al equipo de Iván Delfino. Lejos de intimidarse, Violini entiende que este tipo de partidos también forman parte de las oportunidades que ofrece el fútbol. "Estamos contentos con el rival que nos tocó, son momentos de disfrute y responsabilidad. Por la localía va a salir a buscarlo, pero vamos a tratar de hacer lo que hicimos todo el año", explicó.

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Un Midland que quiere dar el golpe ante Colón

Midland llega a esta instancia con una identidad que su propio plantel reconoce como su principal fortaleza. Sin grandes nombres ni figuras rutilantes, el equipo logró construir una estructura colectiva que le permitió competir y convertirse en una de las revelaciones de la temporada. En ese sentido, Violini no dudó en señalar dónde están las principales virtudes del Funebrero: "La principal virtud es el trabajo en equipo, no tenemos jugadores de renombre, pero la idea y el funcionamiento es muy convincente de nuestro lado".

Toda la fe del capitán de Midland para el cruce ante Colón.

El recorrido tampoco estuvo exento de dificultades. El mediocampista recordó que Midland atravesó diferentes adversidades durante el campeonato y destacó la capacidad del grupo para adaptarse a los distintos escenarios que propone cada encuentro. "El equipo está capacitado para entender los momentos del partido, cuándo atacar y cuándo defender", sostuvo.