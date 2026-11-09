Colón brindó detalles de cómo acceder a la promoción para el partido ante Midland

Colón lanzó una promoción especial para el duelo ante Midland: cada socio con cuota al día podrá invitar gratis a un menor de 12 años o a un adulto mayor de 65

Hay partidos que se juegan durante 90', otros que empiezan antes y hay historias que se transmiten de una generación a otra. Colón quiere que el sábado ante Midland el Brigadier López reúna todo. Por eso, lanzó una iniciativa para que los más chicos puedan vivir su primera experiencia y los adultos mayores sigan disfrutando de la pasión.

La apuesta del club es convertir el cruce por el Reducido en una verdadera celebración rojinegra. Cada socio que tenga la cuota al día podrá llevar gratuitamente a un menor de 12 años o a un adulto mayor de 65. Una manera de acercar a los nuevos sabaleros y reconocer a quienes llevan décadas acompañando al equipo. «Queremos que los más chicos empiecen a escribir su historia y que nuestros abuelos sigan acompañándonos en el lugar donde nos enseñaron a querer a Colón», fue el mensaje que difundió la institución.

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La convocatoria llega en un momento clave. Este sábado, desde las 18, el Rojinegro recibirá a Midland en el primer cruce del Reducido de la Primera Nacional. No será un partido más: tiene la ventaja deportiva por su ubicación en la fase regular, por lo que un empate le alcanzará para avanzar. Con ese escenario, el respaldo de la gente puede convertirse en uno de los grandes protagonistas de la jornada.

Un beneficio con distintas etapas y alternativas en Colón

La distribución de los pases tendrá una primera ventana de 48 horas destinada a palquistas, abonados y socios con los últimos seis meses de cuota al día. Luego se incorporarán los demás asociados que estén al día. Todos podrán gestionar gratuitamente un pase a platea para ellos y otro para su invitado, siempre que haya disponibilidad.

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También habrá condiciones particulares según cada ubicación. Los palquistas podrán sumar a alguien en su sector habitual o acceder a la Tribuna Sur Alta; quienes tengan abono en Platea Oeste, que se encuentra completa, podrán ingresar a la Sur Alta, mientras que los abonados de los demás sectores tendrán la posibilidad de invitar a una persona en su misma ubicación.

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La iniciativa también contempla a quienes todavía no son socios. Por $30.000 finales podrán asociarse e ingresar a la tribuna general, además de invitar sin cargo a un menor de 12 años o a un adulto mayor de 65. Si prefieren una platea, los nuevos socios podrán adquirir su entrada a precio de asociado, de acuerdo con los lugares disponibles.

Los trámites se podrán realizar mediante Boletería VIP o presencialmente en la sede del club. Para gestionar el ingreso del acompañante será necesario presentar su DNI y fecha de nacimiento. Cada socio podrá llevar un solo invitado y todos los pases gratuitos estarán sujetos a la capacidad de cada sector.

Queremos que los más chicos empiecen a escribir su historia y que nuestros abuelos sigan acompañándonos en el lugar donde nos enseñaron a querer a Colón.



Por eso, para el partido frente a Midland, cada socio con cuota al día podrá invitar gratuitamente a un menor de 12 años o a… pic.twitter.com/EIyuaKsPGd — Club Atlético Colón (@ColonOficial) November 9, 2026

Colón no solamente quiere llenar sus tribunas: quiere que el sábado haya abuelos compartiendo la cancha con sus nietos, chicos descubriendo por primera vez el rugido del Brigadier y familias enteras renovando una pasión que no entiende de edades. Porque el Reducido también se juega en las tribunas, y el club quiere que esa historia tenga lugar para todos.