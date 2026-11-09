Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón brindó detalles de cómo acceder a la promoción para el partido ante Midland

Colón lanzó una promoción especial para el duelo ante Midland: cada socio con cuota al día podrá invitar gratis a un menor de 12 años o a un adulto mayor de 65

Ovación

Por Ovación

9 de noviembre 2026 · 18:08hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colón brindó detalles de cómo acceder a la promoción para el partido ante Midland

UNO Santa Fe | José Busiemi

Hay partidos que se juegan durante 90', otros que empiezan antes y hay historias que se transmiten de una generación a otra. Colón quiere que el sábado ante Midland el Brigadier López reúna todo. Por eso, lanzó una iniciativa para que los más chicos puedan vivir su primera experiencia y los adultos mayores sigan disfrutando de la pasión.

• LEER MÁS: Facundo Taborda, otro que debería regresar a Colón tras su paso por Racing de Córdoba

La apuesta del club es convertir el cruce por el Reducido en una verdadera celebración rojinegra. Cada socio que tenga la cuota al día podrá llevar gratuitamente a un menor de 12 años o a un adulto mayor de 65. Una manera de acercar a los nuevos sabaleros y reconocer a quienes llevan décadas acompañando al equipo. «Queremos que los más chicos empiecen a escribir su historia y que nuestros abuelos sigan acompañándonos en el lugar donde nos enseñaron a querer a Colón», fue el mensaje que difundió la institución.

• LEER MÁS: Rasmussen, una garantía de continuidad en un Colón que sueña con el ascenso

La convocatoria llega en un momento clave. Este sábado, desde las 18, el Rojinegro recibirá a Midland en el primer cruce del Reducido de la Primera Nacional. No será un partido más: tiene la ventaja deportiva por su ubicación en la fase regular, por lo que un empate le alcanzará para avanzar. Con ese escenario, el respaldo de la gente puede convertirse en uno de los grandes protagonistas de la jornada.

Un beneficio con distintas etapas y alternativas en Colón

La distribución de los pases tendrá una primera ventana de 48 horas destinada a palquistas, abonados y socios con los últimos seis meses de cuota al día. Luego se incorporarán los demás asociados que estén al día. Todos podrán gestionar gratuitamente un pase a platea para ellos y otro para su invitado, siempre que haya disponibilidad.

• LEER MÁS: Midland no se conforma con la ventaja de Colón: "Tenemos que salir a buscar la victoria"

También habrá condiciones particulares según cada ubicación. Los palquistas podrán sumar a alguien en su sector habitual o acceder a la Tribuna Sur Alta; quienes tengan abono en Platea Oeste, que se encuentra completa, podrán ingresar a la Sur Alta, mientras que los abonados de los demás sectores tendrán la posibilidad de invitar a una persona en su misma ubicación.

• LEER MÁS: Desde la llegada del psicólogo Pablo Sucarat, Colón se mantiene invicto

La iniciativa también contempla a quienes todavía no son socios. Por $30.000 finales podrán asociarse e ingresar a la tribuna general, además de invitar sin cargo a un menor de 12 años o a un adulto mayor de 65. Si prefieren una platea, los nuevos socios podrán adquirir su entrada a precio de asociado, de acuerdo con los lugares disponibles.

Los trámites se podrán realizar mediante Boletería VIP o presencialmente en la sede del club. Para gestionar el ingreso del acompañante será necesario presentar su DNI y fecha de nacimiento. Cada socio podrá llevar un solo invitado y todos los pases gratuitos estarán sujetos a la capacidad de cada sector.

Colón no solamente quiere llenar sus tribunas: quiere que el sábado haya abuelos compartiendo la cancha con sus nietos, chicos descubriendo por primera vez el rugido del Brigadier y familias enteras renovando una pasión que no entiende de edades. Porque el Reducido también se juega en las tribunas, y el club quiere que esa historia tenga lugar para todos.

Colón Midland socio
Noticias relacionadas
midland no se conforma con la ventaja de colon: tenemos que salir a buscar la victoria

Midland no se conforma con la ventaja de Colón: "Tenemos que salir a buscar la victoria"

colon vuelve a trabajar con la mira en midland y varias incognitas por resolver

Colón vuelve a trabajar con la mira en Midland y varias incógnitas por resolver

colon encontro en su solidez un argumento para ilusionarse de cara al reducido

Colón encontró en su solidez un argumento para ilusionarse de cara al Reducido

la iniciativa de colon para hacer explotar el brigadier lopez en el cruce ante midland

La iniciativa de Colón para hacer explotar el Brigadier López en el cruce ante Midland

Lo último

León XIV llamó al diálogo interreligioso y destacó el aporte de los pueblos originarios y los inmigrantes a la Argentina

León XIV llamó al diálogo interreligioso y destacó el aporte de los pueblos originarios y los inmigrantes a la Argentina

Quini 6: de dónde es el apostador que se llevó 1.800 millones de pesos en la modalidad Tradicional

Quini 6: de dónde es el apostador que se llevó 1.800 millones de pesos en la modalidad Tradicional

Etcheverry clasificó a la segunda ronda del ATP de Estocolmo y habrá duelo de argentinos

Etcheverry clasificó a la segunda ronda del ATP de Estocolmo y habrá duelo de argentinos

Último Momento
León XIV llamó al diálogo interreligioso y destacó el aporte de los pueblos originarios y los inmigrantes a la Argentina

León XIV llamó al diálogo interreligioso y destacó el aporte de los pueblos originarios y los inmigrantes a la Argentina

Quini 6: de dónde es el apostador que se llevó 1.800 millones de pesos en la modalidad Tradicional

Quini 6: de dónde es el apostador que se llevó 1.800 millones de pesos en la modalidad Tradicional

Etcheverry clasificó a la segunda ronda del ATP de Estocolmo y habrá duelo de argentinos

Etcheverry clasificó a la segunda ronda del ATP de Estocolmo y habrá duelo de argentinos

El mensaje de León XIV en la UCA: trabajo digno, límites a la IA y una economía más humana

El mensaje de León XIV en la UCA: trabajo digno, límites a la IA y una economía más humana

Colón brindó detalles de cómo acceder a la promoción para el partido ante Midland

Colón brindó detalles de cómo acceder a la promoción para el partido ante Midland

Ovación
Colón brindó detalles de cómo acceder a la promoción para el partido ante Midland

Colón brindó detalles de cómo acceder a la promoción para el partido ante Midland

Facundo Taborda, otro que debería regresar a Colón tras su paso por Racing de Córdoba

Facundo Taborda, otro que debería regresar a Colón tras su paso por Racing de Córdoba

Midland no se conforma con la ventaja de Colón: Tenemos que salir a buscar la victoria

Midland no se conforma con la ventaja de Colón: "Tenemos que salir a buscar la victoria"

Desde la llegada del psicólogo Pablo Sucarat, Colón se mantiene invicto

Desde la llegada del psicólogo Pablo Sucarat, Colón se mantiene invicto

Se viene en Unión una reunión clave: el futuro de Madelón quedó bajo la lupa

Se viene en Unión una reunión clave: el futuro de Madelón quedó bajo la lupa

Policiales
La PDI atrapó a un hombre que mantuvo cautivo a otro durante seis días y es investigado por privación ilegítima de la libertad

La PDI atrapó a un hombre que mantuvo cautivo a otro durante seis días y es investigado por privación ilegítima de la libertad

Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

Escenario
Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

Flavio Mendoza: Santa Fe, los llevo en el corazón

Flavio Mendoza: "Santa Fe, los llevo en el corazón"

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"