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Diputados impulsan adecuaciones sanitarias y comerciales para potenciar las exportaciones santafesinas a la Unión Europea

Se trata de dos comunicaciones promovidas por el diputado Mariano Cuvertino y que se aprobaron en la última sesión de la Cámara, para que se gestionen cambios ante el Senasa

10 de noviembre 2026 · 09:09hs
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El diputado Mariano Cuvertino (PS – Unidos)

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El diputado Mariano Cuvertino (PS – Unidos)

La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe aprobó en la última sesión dos comunicaciones impulsadas por el diputado Mariano Cuvertino (PS – Unidos) que buscan promover adecuaciones en las regulaciones sanitarias y los sistemas de certificación de productos agropecuarios destinados al mercado europeo.

Las iniciativas proponen gestionar ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dos medidas concretas: establecer criterios específicos para analizar residuos de fitosanitarios en harina y pellets de soja, y extender la certificación sanitaria electrónica integrada a otras cadenas de origen animal, como la carne bovina, los lácteos y los productos apícolas.

Los proyectos se enmarcan en la entrada en vigencia provisional del histórico acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, el 1 de mayo de 2026, que estableció una zona de libre comercio que reúne a más de 750 millones de personas y representa casi el 20% del Producto Bruto Interno Mundial.

“En las recorridas por el territorio provincial y en diálogo con distintas organizaciones y productores nos encontramos con este reclamo”, explicó Cuvertino. “El acuerdo con la Unión Europea abrió una oportunidad importante para nuestra provincia, pero no alcanza con tener un mercado disponible. Necesitamos que las reglas, los controles y los sistemas de certificación acompañen esa oportunidad y se adecúen a los nuevos requerimientos. Si no resolvemos esas cuestiones, podemos perder negocios por problemas regulatorios que son evitables”, agregó.

Para el legislador, se trata de medidas que buscan dar previsibilidad a las empresas y evitar que las diferencias normativas se conviertan en obstáculos para exportar. “Es además un resguardo para exportadores medianos y pequeños, que no siempre cuentan con la escala administrativa para absorber demoras o litigar en otros países y un simple trámite se convierte en una barrera adicional a la ya existente”, sostuvo Cuvertino.

Reglas claras para la cadena sojera

Una de las comunicaciones propone establecer factores de procesamiento específicos para la harina y los pellets de soja, y habilitar su certificación mediante análisis independientes del grano de origen.

Actualmente, la normativa argentina establece y verifica los límites máximos de residuos de fitosanitarios sobre el grano de soja, mientras que los controles europeos también consideran el producto transformado. Durante el procesamiento, las concentraciones de residuos pueden variar según la sustancia y el producto obtenido.

Esta diferencia puede exponer a los exportadores argentinos a retenciones o rechazos en los puertos europeos, incluso cuando la mercadería cuenta con una certificación sanitaria válida en nuestro país.

Extender la certificación electrónica a otras cadenas

La segunda comunicación solicita ampliar a otras producciones de origen animal la integración entre los sistemas de gestión de certificados del Senasa (Sigger) y la plataforma europea Traces NT, que permite gestionar los controles y la documentación sanitaria de las exportaciones.

Esta integración ya se aplica a la carne aviar fresca. La propuesta busca extenderla a otras cadenas, entre ellas la carne bovina, los productos apícolas y los productos lácteos, donde Santa Fe tiene una fuerte presencia productiva.

Según se desprende de los fundamentos legislativos, la falta de interoperabilidad entre ambos sistemas puede generar inconsistencias documentales, demoras y retenciones en frontera. En el marco del acuerdo comercial, estos inconvenientes pueden tener consecuencias económicas adicionales, especialmente para los productos que acceden a mercados mediante cuotas arancelarias con asignación por orden de llegada.

“Una demora en la documentación puede significar mucho más que unos días de espera: en determinados casos, puede hacer que una empresa pierda la posibilidad de ingresar su producto dentro de una cuota comercial. Incluso, estas fallas técnicas pueden derivar en el endurecimiento de controles o la suspensión de habilitaciones para todo el conjunto de los operadores del país, con independencia de que cumplan individualmente con los requisitos. Por eso, la coordinación entre los sistemas de certificación también es parte de la competitividad exportadora”, señaló Cuvertino.

El diputado destacó que Santa Fe tiene una estructura productiva diversificada y cadenas agroindustriales con capacidad para competir en mercados exigentes.

“Nuestro trabajo es identificar dónde aparecen los obstáculos y promover las herramientas necesarias para superarlos. No se trata solamente de producir más, sino de generar las condiciones para que ese esfuerzo se traduzca en más exportaciones, actividad y trabajo en nuestra provincia”, concluyó.

Diputados sanitarias exportaciones Unión Europea
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