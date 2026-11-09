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Facundo Taborda, otro que debería regresar a Colón tras su paso por Racing de Córdoba

El extremo Facundo Taborda finalizó su participación en Racing de Córdoba y deberá regresar a Colón, al igual que Nicolás Talpone

Ovación

Por Ovación

9 de noviembre 2026 · 16:53hs
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Facundo Taborda, otro que debería regresar a Colón tras su paso por Racing de Córdoba

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El movimiento del mercado de pases empieza a tomar protagonismo en Colón y, mientras el equipo concentra sus energías en el Reducido, también aparecen nombres que deberán resolver su futuro. Uno de ellos es Facundo Taborda, quien terminó su participación con Racing de Córdoba y tendrá que regresar cuando finalice su préstamo.

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El extremo de 25 años disputó la temporada 2026 con la camiseta de la Academia, que no clasificó al Reducido de la Primera Nacional. Su cesión vence el próximo 31 de diciembre y, a partir de entonces, deberá reincorporarse al plantel rojinegro, con el que mantiene contrato hasta diciembre de 2027.

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Taborda, otra que debería volver a Colón

Su paso por Racing dejó números que reflejan una participación intermedia dentro del equipo: jugó 21 encuentros, acumuló 1.196 minutos, no convirtió goles y aportó una asistencia. En promedio, estuvo 56 minutos por partido dentro del campo de juego, sin conseguir consolidarse.

Grillo Taborda termin&oacute; su paso por Racing de C&oacute;rdoba y deber&iacute;a volver a Col&oacute;n.

Grillo Taborda terminó su paso por Racing de Córdoba y debería volver a Colón.

De esta manera, Taborda se suma a Nicolás Talpone entre los que deberán regresar a Colón. Ambos tienen contrato y su situación deberá ser evaluada por la dirigencia y el cuerpo técnico en la planificación del próximo proyecto deportivo. Sobre todo si es en Primera División u otra vez en la Primera Nacional.

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Con el futuro del Sabalero todavía atravesado por la definición del Reducido, las decisiones sobre los jugadores que regresan comenzarán a ganar espacio en la agenda. Taborda es otro de los nombres que volverán a Santa Fe y cuyo destino dependerá de la consideración futbolística que tenga dentro del armado del plantel para la próxima campaña.

Colón Facundo Taborda Racing de Córdoba
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