Colón: Iván Delfino continúa esperando por la recuperación de Franco García

El entrenador sabalero sigue de cerca la evolución del extremo quien aún trabaja de manera diferenciada por un traumatismo en el empeine

El sábado a las 18 Colón recibirá a Midland por la primera fase del Reducido. Y para ese partido, el DT Iván Delfino tiene a casi todo el plantel a disposición.

Y no es la totalidad, dado que Franco García continúa entrenando de forma diferenciada , como consecuencia de un f uerte traumatismo en la zona del empeine.

La primera lesión se le produjo en el partido con Los Andes que se jugó el 19 de septiembre y que lo marginó del equipo por cuatro partidos (All Boys, Estudiantes de Buenos Aires, Mitre y Almirante Brown).

Por lo cual, retornó al equipo para el cotejo ante Ciudad de Bolívar, pero apenas estuvo en cancha siete minutos dado que luego de recibir una infracción debió pedir el cambio por un golpe en la zona afectada.

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Por ese motivo, el futbolista no fue de la partida ante Defensores de Belgrano y continúa recuperándose para ver si puede estar a disposición para el cotejo ante Midland.

Está claro que si García está en plenitud física es titular para Iván Delfino, por lo cual el técnico lo sigue esperando para saber si podrá jugar.

En caso de que eso no suceda, las opciones para jugar por el carril derecho son las de Darío Sarmiento, Emanuel Beltrán e Ignacio Antonio.

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Todos futbolistas con características muy distintas entre ellos y también si se los compara con García. Así las cosas y de cara al partido del sábado, el único interrogante pasa por saber quien jugará en esa posición.

El resto del equipo parece salir de memoria, dado que Facundo Castet está recuperado y volverá en lugar del paraguayo Sebastián Olmedo.

Y pese a que Matías Budiño está recuperado de la distensión de ligamentos que sufrió en su rodilla, el arquero titular continuará siendo Tomás Giménez.