Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón: Iván Delfino continúa esperando por la recuperación de Franco García

El entrenador sabalero sigue de cerca la evolución del extremo quien aún trabaja de manera diferenciada por un traumatismo en el empeine

Ovación

Por Ovación

10 de noviembre 2026 · 09:00hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Franco García continúa entrenando de manera diferenciada 

Prensa Colón

Franco García continúa entrenando de manera diferenciada 

El sábado a las 18 Colón recibirá a Midland por la primera fase del Reducido. Y para ese partido, el DT Iván Delfino tiene a casi todo el plantel a disposición.

Colón espera por Franco García

Y no es la totalidad, dado que Franco García continúa entrenando de forma diferenciada, como consecuencia de un fuerte traumatismo en la zona del empeine.

La primera lesión se le produjo en el partido con Los Andes que se jugó el 19 de septiembre y que lo marginó del equipo por cuatro partidos (All Boys, Estudiantes de Buenos Aires, Mitre y Almirante Brown).

Por lo cual, retornó al equipo para el cotejo ante Ciudad de Bolívar, pero apenas estuvo en cancha siete minutos dado que luego de recibir una infracción debió pedir el cambio por un golpe en la zona afectada.

LEER MÁS: Colón brindó detalles de cómo acceder a la promoción para el partido ante Midland

Por ese motivo, el futbolista no fue de la partida ante Defensores de Belgrano y continúa recuperándose para ver si puede estar a disposición para el cotejo ante Midland.

Está claro que si García está en plenitud física es titular para Iván Delfino, por lo cual el técnico lo sigue esperando para saber si podrá jugar.

En caso de que eso no suceda, las opciones para jugar por el carril derecho son las de Darío Sarmiento, Emanuel Beltrán e Ignacio Antonio.

LEER MÁS: Facundo Taborda, otro que debería regresar a Colón tras su paso por Racing de Córdoba

Todos futbolistas con características muy distintas entre ellos y también si se los compara con García. Así las cosas y de cara al partido del sábado, el único interrogante pasa por saber quien jugará en esa posición.

El resto del equipo parece salir de memoria, dado que Facundo Castet está recuperado y volverá en lugar del paraguayo Sebastián Olmedo.

Y pese a que Matías Budiño está recuperado de la distensión de ligamentos que sufrió en su rodilla, el arquero titular continuará siendo Tomás Giménez.

Colón Delfino Franco García
Noticias relacionadas
Desde que Pablo Sucarat se sumó a trabajar con el plantel, Colón se mantiene invicto.

Desde la llegada del psicólogo Pablo Sucarat, Colón se mantiene invicto

el equipo que imagina delfino para el primer desafio de colon en el reducido

El equipo que imagina Delfino para el primer desafío de Colón en el Reducido

a siete anos que colon y su gente hicieron historia en la final de la sudamericana

A siete años que Colón y su gente hicieron historia en la final de la Sudamericana

torneo promocional: colon (sf), uyp b y regatas (sf) a cuartos de final

Torneo Promocional: Colón (SF), UyP B y Regatas (SF) a cuartos de final

Lo último

La Supercopa Argentina pone otro título en juego: el repaso de todos sus campeones

La Supercopa Argentina pone otro título en juego: el repaso de todos sus campeones

¡Vayan y sean santos!: el pedido de León XIV durante su misa en Córdoba

"¡Vayan y sean santos!": el pedido de León XIV durante su misa en Córdoba

Santa Fe declaró de interés provincial la visita del Papa León XIV a la Argentina

Santa Fe declaró de interés provincial la visita del Papa León XIV a la Argentina

Último Momento
La Supercopa Argentina pone otro título en juego: el repaso de todos sus campeones

La Supercopa Argentina pone otro título en juego: el repaso de todos sus campeones

¡Vayan y sean santos!: el pedido de León XIV durante su misa en Córdoba

"¡Vayan y sean santos!": el pedido de León XIV durante su misa en Córdoba

Santa Fe declaró de interés provincial la visita del Papa León XIV a la Argentina

Santa Fe declaró de interés provincial la visita del Papa León XIV a la Argentina

Condenaron a 100 latigazos en Arabia Saudita a una mujer de Kenia por dar a luz fuera del matrimonio

Condenaron a 100 latigazos en Arabia Saudita a una mujer de Kenia por dar a luz fuera del matrimonio

Los Pastillitas: cayeron presos tres ladrones que asaltaron a dos mujeres y las golpearon con una pistola de utilería

Los Pastillitas: cayeron presos tres ladrones que asaltaron a dos mujeres y las golpearon con una pistola de utilería

Ovación
Diego Placente oficializó la lista de la Selección Sub20 y Lucas Ayala vestirá la albiceleste

Diego Placente oficializó la lista de la Selección Sub20 y Lucas Ayala vestirá la albiceleste

Sin Messi, la Selección Argentina pone en marcha su semana de trabajo de cara a los amistosos

Sin Messi, la Selección Argentina pone en marcha su semana de trabajo de cara a los amistosos

La camiseta 10 de Messi busca heredero: los dos nombres que analiza la Selección Argentina

La camiseta 10 de Messi busca heredero: los dos nombres que analiza la Selección Argentina

Maradona y una despedida que quedó grabada para siempre: se cumplen 25 años de su adiós en la Bombonera

Maradona y una despedida que quedó grabada para siempre: se cumplen 25 años de su adiós en la Bombonera

Se concretó la primera edición del Torneo Nacional de Clubes Campeones M16

Se concretó la primera edición del Torneo Nacional de Clubes Campeones M16

Policiales
Cayó presa una pareja de ladrones por robos calificados y tenencia de una escopeta en San José del Rincón

Cayó presa una pareja de ladrones por robos calificados y tenencia de una escopeta en San José del Rincón

La PDI atrapó a un hombre que mantuvo cautivo a otro durante seis días y es investigado por privación ilegítima de la libertad

La PDI atrapó a un hombre que mantuvo cautivo a otro durante seis días y es investigado por privación ilegítima de la libertad

Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Escenario
Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Flavio Mendoza: Santa Fe, los llevo en el corazón

Flavio Mendoza: "Santa Fe, los llevo en el corazón"

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show Purga

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show "Purga"

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"