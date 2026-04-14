Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión, entre lo propio y lo ajeno: necesita una mano de Quimsa, que visita a Atenas

Atenas, que pelea con Unión por evitar el playout de la Liga Nacional, recibirá a Quimsa, por la fase regular de la Liga Nacional.

Ovación

Por Ovación

14 de abril 2026 · 11:20hs
Unión, entre lo propio y lo ajeno: necesita una mano de Quimsa, que visita a Atenas

La lucha por la permanencia en la Liga Nacional de Básquet entra en su tramo decisivo y Unión sabe que no solo depende de sí mismo. En una definición que se juega partido a partido, el Tatengue también estará pendiente de lo que ocurra en otras canchas.

Mientras se prepara para recibir este miércoles a Ferro Carril Oeste desde las 21.30, Unión mirará de reojo lo que suceda en Córdoba, donde Atenas se medirá ante Quimsa en un duelo clave para la zona baja.

Unión hace su parte… y espera ayuda

El equipo santafesino necesita ganar, pero también que los resultados lo acompañen. En ese escenario, una victoria de Quimsa en Córdoba aparece como un resultado ideal, ya que Atenas es uno de los rivales directos en la pelea por evitar el playout.

Atenas, obligado ante un candidato

El conjunto cordobés llega golpeado tras una dura derrota ante Independiente de Oliva en suplementario, resultado que complicó aún más sus aspiraciones de salir del fondo. Ahora, su margen es mínimo: debe ganar y esperar.

Pero el desafío no será sencillo. Enfrente estará Quimsa, uno de los equipos más sólidos del torneo, que se ubica tercero con un registro de 21 triunfos y 12 derrotas. Además, el equipo santiagueño levantó su nivel desde la llegada de Lucas Victoriano como entrenador y viene de conseguir una valiosa victoria como visitante ante La Unión de Formosa.

Un cierre con múltiples frentes en la Liga Nacional

La jornada también tendrá otros partidos importantes. En Junín, Argentino de Junín recibirá a San Lorenzo, en un duelo cargado de necesidades. El local ya tiene prácticamente asegurada su participación en la serie por la permanencia, pero busca cortar una racha negativa de siete derrotas consecutivas. El “Ciclón”, en tanto, tampoco está a salvo y sigue mirando de cerca la lucha del fondo.

Por otro lado, en Formosa, La Unión de Formosa se enfrentará a Peñarol de Mar del Plata, en un cruce que también puede tener impacto indirecto en la tabla general.

Unión Quimsa Atenas
Noticias relacionadas
contra quien se cruzaria union en los playoffs del apertura

Contra quién se cruzaría Unión en los playoffs del Apertura

union ya palpita su aniversario 119 con otra fiesta multitudinaria frente al 15 de abril

Unión ya palpita su aniversario 119 con otra fiesta multitudinaria frente al 15 de Abril

apertura: el clasico entre union y colon el malvicino capta la atencion de la fecha 6 en la a1

Apertura: el clásico entre Unión y Colón el Malvicino capta la atención de la fecha 6 en la A1

Madelón dispondrá de una sola variante para recibir a Newells.

Unión pone la mira en Newell's y Madelón realizará un solo cambio

Lo último

Los pocos minutos que viene jugando en Colón Darío Sarmiento

Los pocos minutos que viene jugando en Colón Darío Sarmiento

Qué les pidió Scaloni a los jugadores de la Selección tras la lesión de Cuti Romero

Qué les pidió Scaloni a los jugadores de la Selección tras la lesión de Cuti Romero

Ugo Carabelli consiguió un triunfazo ante Khachanov en el ATP 500 de Barcelona

Ugo Carabelli consiguió un triunfazo ante Khachanov en el ATP 500 de Barcelona

Último Momento
Los pocos minutos que viene jugando en Colón Darío Sarmiento

Los pocos minutos que viene jugando en Colón Darío Sarmiento

Qué les pidió Scaloni a los jugadores de la Selección tras la lesión de Cuti Romero

Qué les pidió Scaloni a los jugadores de la Selección tras la lesión de Cuti Romero

Ugo Carabelli consiguió un triunfazo ante Khachanov en el ATP 500 de Barcelona

Ugo Carabelli consiguió un triunfazo ante Khachanov en el ATP 500 de Barcelona

Colón, con el mérito de haber apostado al proyecto con Medrán como DT

Colón, con el mérito de haber apostado al proyecto con Medrán como DT

Transporte en Santa Fe: Puccini denunció desigualdad en subsidios y pidió más federalismo

Transporte en Santa Fe: Puccini denunció desigualdad en subsidios y pidió más federalismo

Ovación
El Chino Garcé, a corazón abierto: recuerdos, reflexiones y su mirada sobre Colón

El Chino Garcé, a corazón abierto: recuerdos, reflexiones y su mirada sobre Colón

Los pocos minutos que viene jugando en Colón Darío Sarmiento

Los pocos minutos que viene jugando en Colón Darío Sarmiento

Unión, entre lo propio y lo ajeno: necesita una mano de Quimsa, que visita a Atenas

Unión, entre lo propio y lo ajeno: necesita una mano de Quimsa, que visita a Atenas

Newells, en alerta por Cóccaro y García de cara al duelo ante Unión

Newell's, en alerta por Cóccaro y García de cara al duelo ante Unión

Capibaras XV le ganó un partidazo 39-28 a Tarucas y sueña con las semifinales

Capibaras XV le ganó un partidazo 39-28 a Tarucas y sueña con las semifinales

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su Resurrección Tour 2026

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su "Resurrección Tour 2026"

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The GunsN Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The Guns'N Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos