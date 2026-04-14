Unión, entre lo propio y lo ajeno: necesita una mano de Quimsa, que visita a Atenas

Atenas, que pelea con Unión por evitar el playout de la Liga Nacional, recibirá a Quimsa, por la fase regular de la Liga Nacional.

La lucha por la permanencia en la Liga Nacional de Básquet entra en su tramo decisivo y Unión sabe que no solo depende de sí mismo. En una definición que se juega partido a partido, el Tatengue también estará pendiente de lo que ocurra en otras canchas.

Mientras se prepara para recibir este miércoles a Ferro Carril Oeste desde las 21.30, Unión mirará de reojo lo que suceda en Córdoba, donde Atenas se medirá ante Quimsa en un duelo clave para la zona baja.

Unión hace su parte… y espera ayuda

El equipo santafesino necesita ganar, pero también que los resultados lo acompañen. En ese escenario, una victoria de Quimsa en Córdoba aparece como un resultado ideal, ya que Atenas es uno de los rivales directos en la pelea por evitar el playout.

Atenas, obligado ante un candidato

El conjunto cordobés llega golpeado tras una dura derrota ante Independiente de Oliva en suplementario, resultado que complicó aún más sus aspiraciones de salir del fondo. Ahora, su margen es mínimo: debe ganar y esperar.

Pero el desafío no será sencillo. Enfrente estará Quimsa, uno de los equipos más sólidos del torneo, que se ubica tercero con un registro de 21 triunfos y 12 derrotas. Además, el equipo santiagueño levantó su nivel desde la llegada de Lucas Victoriano como entrenador y viene de conseguir una valiosa victoria como visitante ante La Unión de Formosa.

Un cierre con múltiples frentes en la Liga Nacional

La jornada también tendrá otros partidos importantes. En Junín, Argentino de Junín recibirá a San Lorenzo, en un duelo cargado de necesidades. El local ya tiene prácticamente asegurada su participación en la serie por la permanencia, pero busca cortar una racha negativa de siete derrotas consecutivas. El “Ciclón”, en tanto, tampoco está a salvo y sigue mirando de cerca la lucha del fondo.

Por otro lado, en Formosa, La Unión de Formosa se enfrentará a Peñarol de Mar del Plata, en un cruce que también puede tener impacto indirecto en la tabla general.