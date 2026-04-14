Los pocos minutos que viene jugando en Colón Darío Sarmiento

Llegó precedido de buenos antecedentes, sin embargo, la realidad indica que Darío Sarmiento no logró consolidarse con la camiseta de Colón

En abril de 2021, Manchester City pagó 6 millones de dólares para adquirir la ficha de Darío Sarmiento, quien con 1 6 años había debutado con la camiseta de Estudiantes de La Plata en 2019.

Posteriomente fue cedido a préstamo a Girona . Y más allá de no poder consolidarse en el fútbol europeo, la erogación que hicieron habla a las claras de las condiciones que mostraba Sarmiento.

En este mercado de pases, Colón lo fue a buscar, consciente de la chance de poder recuperarlo. Condiciones y antecedentes, avalaban su llegada, sin embargo, los hechos demuestran otra cosa.

Y es que en las ocho fechas que lleva jugadas Colón, Sarmiento apenas ingresó en dos encuentros y en los últimos dos ni siquiera fue considerado para ocupar un lugar en el banco de relevos.

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Su debut con la camiseta rojinegra se dio en el cotejo ante Acassuso, cuando ingresó a los 10' del segundo tiempo, pero lo reemplazaron a los 42'. Mientras que en la fecha siguiente, frente a San Telmo, ingresó a los 9' de la etapa complementaria.

Así las cosas, suma 68' en el campeonato. Recordando que ante Patronato fue al banco pero no ingresó, mientras que contra San Miguel y Racing de Córdoba ni siquiera estuvo entre los concentrados.

En las dos primeras fechas ante Deportivo Madryn y Central Norte estuvo en el banco pero no ingresó, mientras que con Ferro no fue convocado, debido al fallecimiento de su padre.