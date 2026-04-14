Capibaras XV le ganó un partidazo 39-28 a Tarucas y sueña con las semifinales

En el cierre de la 7° fecha del Súper Rugby Américas, Capibaras XV se quedó con la Copa Diario La Capital, al vencer a Tarucas en el Hipódromo de Rosario

El santafesino Manuel Bernstein fue clave en la victoria de Capibaras ante Tarucas en Rosario.

Capibaras XV derrotó por 39-28 a Tarucas en el Hipódromo de Rosario por el cierre de la séptima fecha del Súper Rugby Américas en un gran duelo que fue parejo, cambiante y se resolvió al final. La franquicia litoraleña se adjudicó la Copa Diario La Capital que estaba en juego en la noche del Hipódromo de Rosario. Es importante destacar que se hicieron presentes los entrenadores de Los Pumas, Felipe Contepomi, Corcho Fernández Lobbe y Andrés Bordoy, quienes recibieron un reconocimiento especial. Volvió a la titularidad el santafesino Manuel Bernstein con una buena actuación.

Un estadio repleto y la Copa Diario La Capital en juego, fueron el marco de un gran partido que Capibaras se llevó en el Súper Rugby Américas. Tras el minuto de silencio en memoria de Angel Gorla, referente y fundador de Santa Fe Rugby Club, recientemente fallecido, arrancó el clásico en que Capibaras debió trajinar mucho para llevarse la victoria, al punto que en el lapso del final del primer tiempo al comienzo del segundo estuvo en seria discusión por la dura oposición tucumana. Y como no podía ser de otra manera, de entrada hubo acción de las buenas.

La visita anotó primero con un penal de Ignacio Cerruti pero la respuesta de Capibaras fue letal. Bautista Estelles rompió marcas por el centro de la cancha y apoyó bajo los palos. La conversación de Baronio puso al local 7-3 arriba. Como si estuvieran jugando con la historia, Capibaras intentó abrir el juego, jugar de manos, atacar los espacios y Tarucas, que no por casualidad vistió de naranja, apostó más al laburo de sus forwards y abrir cuando fuera necesario.

Los tries empezaron a llover. Primero fue Pregot para Tarucas y la respuesta de Lucas Bur para Capibaras. La efectividad de Cerruti y Baronio también daban cuenta de la paridad en el ida y vuelta constante que se había convertido el partido. Del 10-7 para Tarucas se pasó al 14-10 para Capibaras, que enseguida fue 14-13 por el drop del apertura visitante. Pero el local no quiso complicaciones y con un nuevo penal de Baronio volvió a sacar una pequeña luz de ventaja: 17-13. Al final del primer tiempo, Cerruti achicó de nuevo de penal a los 38'. Pero habría más y Tarucas apoyó con Tomás Vanni sin conversión ya en adicional para irse al descanso 21-17.

image La franquicia litoraleña cerró la séptima fecha del Süper Rugby Américas con una gran victoria en Rosario por 39-28.

En el arranque del complemento Tarucas siguió imponiendo condiciones y pegó primero con el try del lungo Pedro Coll. Capibaras descontó pocos minutos después con una conquista de Alejo Sugasti que dejó a los litoraleños a tiro. Nada estaba dicho: 28-22.

A los 13' el tucumano Acevedo vio la amarilla por tackle alto y con un hombre de más Capibaras aprovechó la situación. Try de Felipe Villagrán con el que el local pasó nuevamente al frente 29-28. Y siguió un try penal con conversión de Baronio para estirar a 36-28, una ventaja mayor a un try. A los 21, Gandini vio la amarilla y Tarucas metió cuatro cambios juntos. Empezaba otro partido.

A diez del final el juego se instaló en campo visitante y pese a abusar del uso del pie Capibaras jugó con la desesperación tucumana, pese a fallar un penal con Baronio a los 32'. Pero con tiempo cumplido, Baronio le puso la frutilla al postre. Penal, anotación y final. Capibaras se quedó con el triunfo La fiesta fue completa.

Síntesis

Capibaras 39- Tarucas 28

Capibaras: Diego Correa, Martín Vaca y Enzo Avaca; Lorenzo Colidio y Lucas Bur;Ignacio Gandini, Felipe Villagrán y Manuel Bernstein; Alejo Sugasti y Juan Bautista Baronio; Franco Rossetto; Guido Chesini; Bautista Estellés; Lautaro Cipriani y Francisco Lluch. Luego ingresaron: Manuel Cuneo; Juan Ignacio Rodríguez; Ignacio Orsetti;Juan Segundo Huber; Basilio Cañas; Juan Lovell; Bruno Heit y Benjamín Ordiz.

Tarucas XV: Mariano Muntaner, Juan Manuel Vivas y Francisco Moreno; Ignacio Marquieguez y Luciano Asevedo; Facundo Cardozo, Tomás Dande y Thiago Sbrocco; Estanislao Pregot e Ignacio Cerrutti; Tomás Vanni, Pedro Coll, Matías Orlando, Mateo Pasquini y Tomás Elizalde. Luego ingresarán: José Calderoni, Benjamín Farías, Rodrigo Navarro, Joaquín Aguilar, Miguel Mukdise, Matías Sauze, Máximo Ledesma y Stefano Ferro.

Primer tiempo: 3' Penal de Ignacio Cerrutti (T), 4' Try de Bautista Estellés, convertido por Juan Bautista Baronio (C), 13' Try de Estanislao Pregot, convertido por Ignacio Cerrutti (T), 21' Try de Lucas Bur, convertido por Juan Bautista Baronio (C), 23' Drop de Ignacio Cerrutti (T), 27' Penal de Juan Bautista Baronio (C), 38' Penal de Ignacio Cerrutti (T), 41' Try de Tomás Vanni (T).

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Segundo tiempo: 3' Try de Pedro Coll, convertido por Ignacio Cerrutti (T), 5' Try de Alejo Sugasti (C), Try de Felipe Villagrán, convertido por Juan Bautista Baronio (C), 39' Penal de Juan Bautista Baronio (C).

Amonestados: PT 39' Bautista Estellés (C), ST 11' Luciano Asevedo (T), 18' Francisco Moreno (T), 21' Ignacio Gandini (C)

Árbitro: Juan Sebastián Maio

Cancha: Hipódromo de Rosario

-Resultados 7° fecha:

Pampas 34- Peñarol 3

Yacaré XV 41- Dogos XV 20

Cobras 26- Selknam 27

Capibaras 39- Tarucas 28

-Posiciones: Pampas 31, Dogos 27, Tarucas 23, Capibaras 21, Selknam 16; Peñarol 14, Yacaré XV 11 y Cobras de Brasil 7.

-Próxima fecha:

Viernes 17/4: Pampas vs. Yacaré XV

Domingo 19/4: Cobras vs. Dogos XV

Domingo 19/4: Selknam vs. Tarucas

Lunes 20/4: Peñarol vs. Capibaras XV