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Newell's, en alerta por Cóccaro y García de cara al duelo ante Unión

En Newell's le prenden velas a Matías Cóccaro y Franco García de cara al partido ante Unión del viernes en Santa Fe. Quiénes se perfilan para jugar.

Ovación

Por Ovación

14 de abril 2026 · 10:59hs
Newells, en alerta por Cóccaro y García de cara al duelo ante Unión

La Capital

Mientras busca consolidar una idea y sostener cierta regularidad, Newell's Old Boys transita una semana marcada por la preocupación física de dos piezas importantes: Matías Cóccaro y Franco García, quienes encendieron las alarmas en el empate frente a San Lorenzo.

El equipo dirigido por Frank Kudelka se entrenó este lunes en el Centro Griffa, con la mira puesta en el compromiso del viernes ante Unión, aunque todavía sin certezas sobre la disponibilidad de ambos futbolistas.

Dos dudas que condicionan el armado en Newell's

Cóccaro debió abandonar el campo de juego a los 22 minutos del último partido por una contractura en la pantorrilla. La evolución de la molestia será determinante para saber si puede llegar en condiciones al choque en el estadio 15 de Abril.

Por su parte, García también se retiró antes de tiempo, en su caso por un traumatismo en la rodilla. Su situación es igualmente incierta y será evaluada día a día.

Kudelka y la búsqueda de continuidad

El entrenador tiene como objetivo tocar lo menos posible el equipo una vez que encuentra cierto funcionamiento. Sin embargo, las lesiones vuelven a poner en jaque esa idea en un momento donde Newell’s comenzaba a mostrar señales positivas en el juego y en los resultados.

Reemplazos en carpeta

En caso de que no lleguen, el cuerpo técnico ya tiene alternativas. Para ocupar el lugar de García aparece como principal opción Walter Núñez.

En tanto, si Cóccaro no puede estar, el juvenil Francisco Scarpeccio se perfila como titular. El delantero surgido de las inferiores cuenta con la consideración de Kudelka, incluso por encima de Michael Hoyos y Juan Ignacio Ramírez, quienes llegaron como refuerzos en la actual temporada.

Semana clave en Rosario

Con el duelo ante Unión en el horizonte, Newell’s atraviesa días decisivos. La evolución de sus lesionados marcará el armado del equipo y pondrá a prueba la capacidad del entrenador para sostener el rendimiento en medio de las adversidades físicas.

Newell's Unión Franco García
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