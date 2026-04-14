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Ugo Carabelli consiguió un triunfazo ante Khachanov en el ATP 500 de Barcelona

Ugo Carabelli venció a Khachanov y avanzó en el ATP 500 de Barcelona. Este martes también jugarán los argentinos Báez, Navone y Cerúndolo.

Ovación

Por Ovación

14 de abril 2026 · 12:33hs
Ugo Carabelli consiguió un triunfazo ante Khachanov en el ATP 500 de Barcelona

El tenista argentino Camilo Ugo Carabelli consiguió un muy buen triunfo ante el ruso Karen Khachanov (4°), para meterse en los octavos de final del ATP 500 de Barcelona.

Ugo Carabelli, que ocupa el puesto número 64 del ranking ATP, se impuso por 6-3 y 6-4, luego de una hora y 14 minutos de juego.

El argentino jugó en un gran nivel y no le dio oportunidades de quiebre a su oponente en ningún momento del encuentro, mientras que le alcanzó con una ruptura por set para llevarse el triunfo de forma más cómoda de lo esperado.

De esta manera, Ugo Carabelli avanzó a los octavos de final, donde se enfrentará con el joven español Rafael Jódar, que es una de las grandes revelaciones de la temporada.

Quiénes juegan más allá de Camilo Ugo Carabelli en Barcelona

Este martes también jugarán otros tres argentinos sus partidos correspondientes a la primera ronda de este histórico torneo.

Por un lado, Sebastián Báez, que arrancó muy bien el año y luego entró en una curva descendente, ya juega con el checo Tomas Machac.

Además, Juan Manuel Cerúndolo se medirá con el estadounidense Brandon Nakashima no antes de las 11:40 de la mañana, mientras que Mariano Navone tendrá un durísimo enfrentamiento con el ruso Andrey Rublev, no antes de las 12:10 del mediodía.

Camilo Ugo Carabelli Barcelona Khachanov
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