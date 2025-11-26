Colón publica dos videos clave y expone el antes y después del estadio y del predio 4 de Junio

Colón publicó dos videos oficiales sobre el estado del estadio Brigadier López y del predio 4 de Junio , revelando un fuerte contraste entre el deterioro recibido y las mejoras actuales . Tras dos años de silencio del Departamento de Prensa, las imágenes llegan apenas cuatro días antes de las elecciones y exponen transformaciones significativas.

El estadio Brigadier López actualmente

El video 'El Estadio Hoy' muestra cómo se encuentra actualmente el Brigadier López: césped resembrado, pintura renovada, cartelería reparada y sectores de uso cotidiano mejorados. Además, se intercalan imágenes del estado previo, lo que evidencia un deterioro edilicio en el campo de juego, los bancos de suplentes y áreas donde los socios habitualmente no ingresan.

El predio 4 de Junio: tiene un gran contraste

En 'El Predio Hoy', Colón exhibe cómo estaba el predio 4 de Junio cuando asumieron en diciembre de 2023: pisos quebrados, baños destruidos, duchas inutilizables, gimnasios deteriorados, mugre acumulada y un césped totalmente descuidado. Las nuevas imágenes muestran un cambio completo: habitaciones limpias, cocina y comedor ordenados, sala de estudio en buen estado, gimnasio funcional y canchas correctamente mantenidas, marcando una diferencia drástica respecto del material inicial.

El mensaje oculto de la actual comisión de Colón

La difusión de este material, tan cerca de las elecciones, no pasa inadvertida. Tras dos años con casi nula comunicación institucional, la comisión directiva presidida por Víctor Godano publica ahora imágenes que buscan instalar la idea de que, aunque el fracaso deportivo fue evidente, la gestión habría cumplido en materia edilicia e institucional.

La sensación que queda es que la dirigencia intenta recomponer su imagen final, mostrando avances que nunca había comunicado y sugiriendo que su aporte estuvo en la infraestructura, aunque el socio y la socia recién ahora puedan conocerlo.