Colón toma nota: las altas y bajas de la Primera Nacional para el 2026

Los clubes de la segunda divisón del fútbol argentino ya arman sus planteles pensando en pelear por el ascenso a la Liga Profesional.

La Primera Nacional ya está por llegar a su fin, donde el domingo se definirá el segundo ascenso entre Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto, y el resto de los equipos ya arman el plantel para el 2026. Colón , por su parte, estuvo muy lejos de cumplir con las expectativas.

All Boys, quien no logró ingresar al Reducido, incorporó al lateral de 28 años, Emiliano Purita, quien llega libre, de último paso en el descendido Arsenal de Sarandí, y firmó contrato hasta diciembre del año próximo.

A su vez el “Albo” rescindió el contrato, de común acuerdo, con el jugador Nicolás Díaz García.

Por el lado de Almagro, sumó su primer refuerzo y fue el delantero de 31 años, Oscar Belinetz, su último equipo fue Quilmes, donde no logró tener una buena temporada.

A su vez, el “Tricolor” tendrá como director técnico a Gabriel Gómez. También finalizó el contrato del entrenador Andrés Montenegro y de los futbolistas Marcos Pinto, Axel Rodríguez, Patricio Cucchi, Lucas Bandunciel, Carlo Lattanzio, Ariel Chaves, Lauro Gamba, Nazareno Diosquez, Ramiro Ríos, Maximiliano Luayza, Christian Limousin y Luis Jerez Silva.

Atlanta, por su parte, el técnico Luis García finalizó su acuerdo con la institución por decisión propia. De esta forma, el nuevo encargado de estar al mando del equipo en 2026 es Cristian Pellerano, que firmó hasta diciembre del próximo año.

En cuanto a Central Norte, también se sumó a la lista de equipos que se quedó sin entrenador, ya que Pablo Fornasari firmó su desvinculación con la institución.

Colón no atraviesa su mejor momento y, en la vuelta a los entrenamientos de esta semana, los jugadores se manifestaron pidiendo que se les pague el sueldo atrasado de tres meses que le deben, antes de que finalicen los contratos en diciembre.

Mientras tanto, en el Sabalero se esperan las elecciones del próximo domingo 30 de junio, mientras se definieron las rescisiones de contratos de Marcos Díaz, Facundo Sánchez, Federico Jourdan, José Barreto, Joel Soñora y Cristian García.

El uno por uno de los clubes de la Primera Nacional

En cuanto a Defensores de Belgrano, sumó al defensor de 30 años, Juan Cruz Monteagudo con un gran último paso en Nacional de Paraguay. Por el lado de los futbolistas que dejaron la institución, son: Juan Pablo Segovia, Gustavo Mendoza y Matías Laba.

Gonzalo Gamarra y Brian Gómez, firmaron su continuidad con el “Dragón” para el próximo año.

Deportivo Maipú confirmó que se le extendió el contrato, luego de estar tres años en el club, a Luciano Paredes hasta el 2028, pero que irá a préstamo al recién ascendido a la Primera División, Gimnasia de Mendoza.

A su vez, el conjunto mendocino confirmó la continuidad de su entrenador Alexis Matteo, acompañado de su ayudante técnico Marco Venezia, con la esperanza de lograr ascender.

Aunque, muchos otros jugadores se desvincularon de Deportivo Maipú, como Nacho Pietrobono, Emiliano Ozuna, Matías Villarreal, Lucas Vallejo, Iván Sandoval y Ruben Sambueza, que se retiró del fútbol profesional.

En cuanto a Deportivo Morón, notificó que Fabricio Sanguinetti no continuará. ya que contó con una propuesta del exterior y decidió no renovar con el “Gallito”.

Ferro, quien no tuvo un gran año aunque logró salvarse del descenso, decidió confiar en sus juveniles y firmó contrato con el mediocampista de 18 años, Felipe Obradovich, que ya tuvo su debut en Primera.

Por otro lado, el central de 31 años, Gustavo Canto volvió a la institución para sellar su tercer paso (2016 a 2018 y 2019 a 2020), luego de llegar libre y firmar contrato hasta diciembre del 2026.

En cuanto al arquero Fernando Monetti, fue uno de los futbolistas que renovó su acuerdo con la institución hasta el próximo año. En cuanto a los jugadores que rescindieron el contrato con Ferro fueron: Martín Vallejos, Julián Cosi, Alan Lorenzo, Gabriel Ramírez, Facundo Rivero, Lázaro Romero y Pablo Palacio.

Temperley, por último, dio a conocer que el entrenador Rubén Darío Forestello continuará su carrera en Patronato y que Diego Magallanes, Bruno Duarte, Federico Milo, Nahuel Genéz y Mateo Romero no estarán más vinculados al club.

Luciano Nieto y Gabriel Hauche son dos de los jugadores que ya pusieron la firma para continuar en el “Gasolero” hasta fines del 2026, con la esperanza de pelear por el ascenso.

De esta forma, los equipos de la Primera Nacional ya van formando sus equipos, ilusionados con lograr pelear por el ascenso a la Liga Profesional en el 2026.