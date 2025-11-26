Uno Santa Fe | Colón | Colón

Godano: "Le pido disculpas al hincha de Colón por haberle fallado"

El presidente de Colón Víctor Godano destacó la gestión que encabezó en el aspecto institucional y asumió los errores en el plano deportivo

Ovación

Por Ovación

26 de noviembre 2025 · 09:09hs
Víctor Godano le pidió disculpas al hincha de Colón.

Víctor Godano le pidió disculpas al hincha de Colón.

Víctor Godano está transitando su última semana como presidente de Colón, dado que el domingo 30 se llevarán a cabo las elecciones y el lunes 1 de diciembre asumirán las nuevas autoridades.

Por ello, a días de dejar el club, Godano junto a otros dirigentes hizo un balance de su gestión en lo institucional y también en lo deportivo. En charla con el programa oficial Sangre y Luto por Aire de Santa Fe 91.1, habló de todos los temas.

El balance deportivo e institucional de Godano

"Pretendíamos darle visibilidad a cosas que no tienen que ver con el fútbol. Si bien el fútbol es lo más importante, Colón no es solamente fútbol y por eso les dimos importancia a todas esas áreas cuando asumimos", fueron sus primeras palabras.

Para luego agregar: "Fue un año durísimo, sobre todo en la parte deportiva. Nosotros nos sentimos responsables de lo que pasó deportivamente, pero en lo institucional estamos bien".

Respecto a la política deportiva llevada adelante, Godano dijo: "El problema fue exclusivamente deportivo. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance: concentraciones más largas, trabajo psicológico, viajes en avión y las mejores condiciones posibles".

LEER MÁS: Magdalena en UNO 106.3: "El socio de Colón nos elegirá porque sabe que se precisa un cambio"

"Hicimos apuestas como la de Iván Delfino por su experiencia, pero ponerse la camiseta de Colón no es fácil. Hay jugadores que brillaron en otro lado y acá no rindieron”, aseguró el presidente sabalero.

En cuanto a la elección de Ezequiel Medrán, expresó: "Era una alternativa, estaba libre y tenía capacidad. La idea era cuidar a Minella para inferiores y pensar en el año que viene, no en una clasificación inmediata".

En otro tramo de la charla habló sobre la relación de Colón con AFA: "El vínculo con AFA es bueno, pero los otros clubes de la categoría tienen años en AFA y muy buena relación también. De hecho, tenemos la invitación de parte de AFA de competir en Primera División en las inferiores y la Reserva".

LEER MÁS: Abraham, candidato a presidente de Colón: "Somos la opción más clara y la gente lo sabe"

Sobre el proyecto formativo, Godano sentenció: "Colón tiene que vender jugadores para subsistir. Nuestro proyecto está basado en las inferiores. De Racing nos ingresará 250 mil dólares de Forneris que van a aliviar".

Ya en el final de la charla, el Bicho le dejó un mensaje a los hinchas: "Le quiero decir al socio que dividiría la gestión en la parte deportiva e institucional. Trabajaron muchísimo las subcomisiones y les agradezco todo lo que han hecho desinteresadamente y llevaron a Colón muy bien estos dos años".

Y finalizó: "La parte futbolística fue lamentable, no esperábamos esta campaña, sabíamos que iba a ser difícil. Fue un problema deportivo de primera división. Pedirles disculpas por haberle fallado, a la gente que nos votó y confió en nosotros. No alcanzó".

Colón Godano hincha
Noticias relacionadas
Colón campeón 2021 de la Copa de la Liga, hasta ahora, es el único que se coronó habiendo ganado antes su zona.

Colón, con un récord que nadie pudo igualar en el fútbol argentino

elpulga.ok

El Pulga Rodríguez volvió a recordar el título de Colón en medio de la frustración tatengue

se presentan en sociedad las ultimas listas en colon antes de las elecciones

Se presentan en sociedad las últimas listas en Colón antes de las elecciones

colon avanza en la depuracion del plantel: se negocian dos nuevas salidas

Colón avanza en la depuración del plantel: se negocian dos nuevas salidas

Lo último

Colón es el único campeón de la ciudad y lo consiguió en nuestro mandato

"Colón es el único campeón de la ciudad y lo consiguió en nuestro mandato"

Los dos beneficios clave que marcan el rumbo de la Ley Tributaria 2026 en Santa Fe

Los dos beneficios clave que marcan el rumbo de la Ley Tributaria 2026 en Santa Fe

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Último Momento
Colón es el único campeón de la ciudad y lo consiguió en nuestro mandato

"Colón es el único campeón de la ciudad y lo consiguió en nuestro mandato"

Los dos beneficios clave que marcan el rumbo de la Ley Tributaria 2026 en Santa Fe

Los dos beneficios clave que marcan el rumbo de la Ley Tributaria 2026 en Santa Fe

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

La Europa League inicia su quinta fecha con el Aston Villa del Dibu Martínez y el Lyon de Tagliafico

La Europa League inicia su quinta fecha con el Aston Villa del "Dibu" Martínez y el Lyon de Tagliafico

Suben los casos de coqueluche y piden acelerar la vacunación: la situación en Santa Fe

Suben los casos de coqueluche y piden acelerar la vacunación: la situación en Santa Fe

Ovación
Colón es el único campeón de la ciudad y lo consiguió en nuestro mandato

"Colón es el único campeón de la ciudad y lo consiguió en nuestro mandato"

Arrancan las semifinales del Clausura Chijí Serenotti

Arrancan las semifinales del Clausura Chijí Serenotti

Santa Fe fue escenario de la Copa Argentina de Triatlón José Dinoto

Santa Fe fue escenario de la Copa Argentina de Triatlón José Dinoto

Lemaire, uno de los grandes candidatos en la Santa Fe-Coronda para aficionados

Lemaire, uno de los grandes candidatos en la Santa Fe-Coronda para aficionados

Magdalena en UNO 106.3: El socio nos elegirá porque sabe que se precisa un cambio

Magdalena en UNO 106.3: "El socio nos elegirá porque sabe que se precisa un cambio"

Policiales
La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL