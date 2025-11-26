Godano: "Le pido disculpas al hincha de Colón por haberle fallado"

El presidente de Colón Víctor Godano destacó la gestión que encabezó en el aspecto institucional y asumió los errores en el plano deportivo

Víctor Godano está transitando su última semana como presidente de Colón , dado que el domingo 30 se llevarán a cabo las elecciones y el lunes 1 de diciembre asumirán las nuevas autoridades.

Por ello, a días de dejar el club, Godano junto a otros dirigentes hizo un balance de su gestión en lo institucional y también en lo deportivo. En charla con el programa oficial Sangre y Luto por Aire de Santa Fe 91.1, habló de todos los temas.

El balance deportivo e institucional de Godano

"Pretendíamos darle visibilidad a cosas que no tienen que ver con el fútbol. Si bien el fútbol es lo más importante, Colón no es solamente fútbol y por eso les dimos importancia a todas esas áreas cuando asumimos", fueron sus primeras palabras.

Para luego agregar: "Fue un año durísimo, sobre todo en la parte deportiva. Nosotros nos sentimos responsables de lo que pasó deportivamente, pero en lo institucional estamos bien".

Respecto a la política deportiva llevada adelante, Godano dijo: "El problema fue exclusivamente deportivo. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance: concentraciones más largas, trabajo psicológico, viajes en avión y las mejores condiciones posibles".

LEER MÁS: Magdalena en UNO 106.3: "El socio de Colón nos elegirá porque sabe que se precisa un cambio"

"Hicimos apuestas como la de Iván Delfino por su experiencia, pero ponerse la camiseta de Colón no es fácil. Hay jugadores que brillaron en otro lado y acá no rindieron”, aseguró el presidente sabalero.

En cuanto a la elección de Ezequiel Medrán, expresó: "Era una alternativa, estaba libre y tenía capacidad. La idea era cuidar a Minella para inferiores y pensar en el año que viene, no en una clasificación inmediata".

En otro tramo de la charla habló sobre la relación de Colón con AFA: "El vínculo con AFA es bueno, pero los otros clubes de la categoría tienen años en AFA y muy buena relación también. De hecho, tenemos la invitación de parte de AFA de competir en Primera División en las inferiores y la Reserva".

LEER MÁS: Abraham, candidato a presidente de Colón: "Somos la opción más clara y la gente lo sabe"

Sobre el proyecto formativo, Godano sentenció: "Colón tiene que vender jugadores para subsistir. Nuestro proyecto está basado en las inferiores. De Racing nos ingresará 250 mil dólares de Forneris que van a aliviar".

Ya en el final de la charla, el Bicho le dejó un mensaje a los hinchas: "Le quiero decir al socio que dividiría la gestión en la parte deportiva e institucional. Trabajaron muchísimo las subcomisiones y les agradezco todo lo que han hecho desinteresadamente y llevaron a Colón muy bien estos dos años".

Y finalizó: "La parte futbolística fue lamentable, no esperábamos esta campaña, sabíamos que iba a ser difícil. Fue un problema deportivo de primera división. Pedirles disculpas por haberle fallado, a la gente que nos votó y confió en nosotros. No alcanzó".