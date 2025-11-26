Homicidio de Francisco Villagoiz: difunden imágenes de tres sospechosos y sigue vigente la recompensa de $16 millones

Uno Santa Fe | Judiciales | homicidio

26 de noviembre 2025 · 14:23hs
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) hizo públicas las imágenes de tres hombres sospechados de ser coautores del homicidio de Francisco Villagoiz, ocurrido durante la madrugada del sábado 13 de septiembre en su vivienda de Sauce Viejo.

El material difundido es una compilación de los registros de las cámaras de seguridad del domicilio de la víctima, recabados en el marco de la investigación a cargo del fiscal Gonzalo Iglesias.

La medida busca que la ciudadanía pueda aportar información que permita identificar y localizar a los sospechosos, con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento del caso.

Recompensa vigente

El Poder Ejecutivo mantiene activa una recompensa de 16 millones de pesos para quienes brinden datos útiles y certeros que ayuden a la investigación.

Los aportes pueden realizarse a través de:

-Correo electrónico: [email protected]

-Línea 911

-Teléfono 0800–444–3583

Una vez verificada la relevancia y la credibilidad de la información aportada, el MPA notificará al Ministerio de Justicia y Seguridad para que se efectivice la recompensa correspondiente.

Las autoridades reiteraron que la identidad de quienes colaboren será preservada de manera estricta y, de ser necesario, se dará intervención a los Programas de Protección de Testigos provinciales o nacionales.

