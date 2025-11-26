Uno Santa Fe | Colón | Colón

"Colón es el único campeón de la ciudad y lo consiguió en nuestro mandato"

José Vignatti salió a bancar su gestión y aseguró: "En 120 años de historia, Colón ganó un solo título y lo consiguió estando nosotros como dirigentes"

Ovación

Por Ovación

26 de noviembre 2025 · 11:08hs
A pocos días de las elecciones en Colón, los candidatos hablan y dan a conocer sus propuestas. Y uno de ellos, es el expresidente sabalero José Vignatti.

Aunque en este caso, Vignatti no será candidato a presidente, pero sí ocupará el cargo de síndico, en caso de que se imponga la lista Tradición Sabalera que encabeza José Alonso.

En diálogo con Dame Gol por Telefé Santa Fe, Vignatti recorrió todos los temas, repartiendo críticas hacia la gestión de Godano y destacando su paso por el club, más allá del descenso.

Vignatti habló de varios temas

En el inicio de la charla, Vignatti dijo: "Estamos tratando de ayudar a José Alonso, él me acompañó mucho tiempo y ahora le toca a él. José tiene las condiciones de poder hacerlo, nos costó un poquito convencerlo, porque cuando uno se dedica a esto, lleva su tiempo. Alonso es un empresario importante, tiene tres o cuatro empresas pero tendrá que relegarlas un poco porque ser presidente de Colón te absorbe tiempo".

A la hora de hablar del descenso de Colón expresó: "Colón se fue al descenso porque Godano y Passeggi revocaron el poder para que Colón permanezca en Primera. El equipo terminó último, pero si le ganábamos a Vélez entrábamos a los playoffs para pelear por ser campeón. Se tuvo la chance de ir por el empate, pero para acceder a los playoffs debíamos ganar y a veces el que arriesga las cosas le salen mal".

Y volviendo sobre el tema del descenso y la responsabilidad de los actuales dirigentes opinó: "Hubo una asamblea porque se cambiaron las reglas de juego en medio del campeonato. Y el reglamento decía que para que esa modificación sea vigente tenía que ser por unanimidad y Talleres no formó parte de esa Asamblea, por lo cual no existía la unanimidad para cambiar las reglas".

LEER MÁS: La respuesta de la dirigencia de Colón a los dichos de José Vignatti

En cuanto a la debacle deportiva de Colón después de ser campeón, reveló: "Después de ser campeones, llegamos a octavos de final de la Copa Libertadores. Pero se fueron Lértora, Aliendro y Beltrán y la estructura del equipo se resintió de manera notable y no pudimos suplantarlos".

Consultado por los pasos a seguir en caso de ganar las elecciones respondió: "Primero hay que tomar conocimiento de la realidad del club. Y es que existen muchas incongruencias, ya que se aprueba un balance con 250 millones de pesos de superávit y no le estamos pagando a los empleados del club".

En cuanto a las acusaciones de la dirigencia actual por las deudas que dejaron aseveró: "Son todas mentiras impiadosas lo de las deudas. Todo es mentira, nosotros le dejamos depositada la plata en el banco para que paguen la deuda por Espínola, porque nosotros no pudimos por el impedimento que había en ese momento para girar el dinero al exterior".

LEER MÁS: Godano: "Le pido disculpas al hincha de Colón por haberle fallado"

A la hora de opinar sobre la chance de sumar un secretario técnico manifestó: "La reglamentación está y hay que cumplirla, pero a veces trae más problemas que beneficios. Y es que aparecen los jugadores amigos y eso quedó en evidencia en el último caso".

En el tramo final de la charla Vignatti tiró: "Nosotros somos y fuimos dirigentes y podemos serlo. En cambio otros tienen que empezar mucho más de abajo y más en esta situación delicada. No hay que olvidarse que estuvimos a dos fechas de descender otra categoría".

Y finalizó: "Colón es el único campeón de la ciudad en los 120 años de historia que tiene el club. Y lo consiguió estando nosotros como dirigentes y eso es un aval muy importante".

Colón campeón Vignatti
