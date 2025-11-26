Uno Santa Fe | Santa Fe | Educación

Educación define el ciclo lectivo 2026: cuál será la fecha de regreso a las escuelas en la provincia de Santa Fe

El ministro de Educación provincial, José Goity, destacó que Santa Fe logrará cerrar el 2025 con 185 días efectivos de clases y un año “complejo, pero satisfactorio”.

26 de noviembre 2025 · 13:24hs
En el marco de la licitación para la construcción de 30 nuevas aulas en 16 escuelas de la ciudad de Santa Fe, el ministro de Educación provincial, José Goity, adelantó cuál será la fecha prevista para el inicio del ciclo lectivo 2026.

Según explicó el funcionario, ya existen lineamientos preliminares acordados en el Consejo Federal de Educación, y aunque aún resta la comunicación oficial, la provincia trabaja sobre una fecha concreta: el lunes 2 de marzo.

“Es una idea preliminar: que empiece el 2 de marzo. Por el tema Carnaval y demás, lo estiramos un poquito, pero ya definimos parámetros en el Consejo Federal. Lo vamos a comunicar oficialmente, pero en principio van a iniciarse el 2 de marzo para todas las modalidades y niveles”, afirmó Goity.

Cierre del ciclo 2025: “Estamos terminando un buen año”

Consultado sobre el cierre del actual ciclo lectivo, Goity destacó que la provincia está en condiciones de cumplir una de sus metas centrales: alcanzar los 185 días de clases, con inicio y finalización en tiempo y forma.

“Este fin de año hemos tenido un año complejo, como hace tiempo lo es, pero muy contento porque vamos a lograr en breve los 185 días de clases. Las clases empezaron regularmente, van a terminar en el período que corresponde y la verdad es que se trabaja en la escuela, siempre y cuando uno da las condiciones y genera el marco. Estamos terminando un buen año”, aseguró.

