Educación define el ciclo lectivo 2026: cuál será la fecha de regreso a las escuelas en la provincia de Santa Fe

El ministro de Educación provincial, José Goity, destacó que Santa Fe logrará cerrar el 2025 con 185 días efectivos de clases y un año “complejo, pero satisfactorio”.

En el marco de la licitación para la construcción de 30 nuevas aulas en 16 escuelas de la ciudad de Santa Fe , el ministro de Educación provincial, José Goity , adelantó cuál será la fecha prevista para el inicio del ciclo lectivo 2026.

Según explicó el funcionario, ya existen lineamientos preliminares acordados en el Consejo Federal de Educación , y aunque aún resta la comunicación oficial, la provincia trabaja sobre una fecha concreta: el lunes 2 de marzo.

“Es una idea preliminar: que empiece el 2 de marzo. Por el tema Carnaval y demás, lo estiramos un poquito, pero ya definimos parámetros en el Consejo Federal. Lo vamos a comunicar oficialmente, pero en principio van a iniciarse el 2 de marzo para todas las modalidades y niveles”, afirmó Goity.

Cierre del ciclo 2025: “Estamos terminando un buen año”

Consultado sobre el cierre del actual ciclo lectivo, Goity destacó que la provincia está en condiciones de cumplir una de sus metas centrales: alcanzar los 185 días de clases, con inicio y finalización en tiempo y forma.

“Este fin de año hemos tenido un año complejo, como hace tiempo lo es, pero muy contento porque vamos a lograr en breve los 185 días de clases. Las clases empezaron regularmente, van a terminar en el período que corresponde y la verdad es que se trabaja en la escuela, siempre y cuando uno da las condiciones y genera el marco. Estamos terminando un buen año”, aseguró.

