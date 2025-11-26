Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión retomó los entrenamientos en Casa Unión y comienza a delinear su futuro

El plantel de Unión retomó los entrenamientos en Casa Unión, tras la eliminación en el Clausura. Todas las novedades del armado para el 2026.

26 de noviembre 2025 · 14:20hs
Después de la eliminación en el Torneo Clausura de la Liga Profesional, Unión volvió este martes a los trabajos en Casa Unión, dando inicio a una breve etapa de actividades antes del receso.

El plantel entrenará, en principio, hasta el 5 de diciembre en el predio recientemente inaugurado, tras lo cual los futbolistas quedarán licenciados para iniciar sus vacaciones. El regreso está previsto entre Navidad y Año Nuevo, aunque la fecha no fue confirmada oficialmente. Será el momento para iniciar las evaluaciones físicas y médicas que darán forma a la pretemporada 2026.

Madelón, entre definiciones contractuales y planificación deportiva

El entrenador Leonardo Madelón ya comenzó a evaluar con qué jugadores contará para la próxima temporada. Hay casos que parecen resueltos y otros que requieren negociación:

Futuro incierto

-Lucas Gamba: finaliza contrato y es poco probable que continúe.

-Jerónimo Dómina: se irá del club, ya que no es considerado desde hace meses por su situación contractual.

-Francisco Gerometta y Claudio Corvalán: se intentará negociar la rescisión de sus vínculos.

Renovaciones en estudio

-Mauricio Martínez y Matías Tagliamonte: el club buscará extender sus permanencias, ya sea mediante la compra de parte de sus pases (ejecutando las opciones) o negociando nuevos préstamos.

Posibles ventas

-Mateo Del Blanco, Lautaro Vargas y Valentín Fascendini aparecen como los jugadores mejor posicionados para una transferencia, dependiendo de ofertas que podrían llegar desde el exterior y el mercado local.

Pretemporada: ¿Montevideo o Mar del Plata?

Otra definición clave será la logística para el próximo ciclo de preparación. Unión recibió una propuesta para realizar la pretemporada en Montevideo, que incluiría participación en el tradicional Torneo de Verano. No obstante, Mar del Plata, sede histórica durante los ciclos anteriores de Madelón, también aparece como opción firme para establecer base y trabajar con mayor privacidad.

La decisión dependerá de la planificación que el DT defina junto al cuerpo técnico y la dirigencia en los próximos días.

Una etapa de evaluación y decisiones

En Casa Unión comenzó un ciclo de entrenamientos más enfocado en análisis que en intensidad. Con la competencia finalizada y el próximo año en el horizonte, Unión transita días de replanteo profundo.

La determinación de bajas, renovaciones y refuerzos será crucial para sostener el crecimiento deportivo mostrado bajo la conducción de Madelón y aspirar a un salto de calidad.

El futuro ya empezó a diseñarse en Santa Fe. Y, aunque el plantel se mantendrá activo apenas unos días más, las decisiones que se tomen en estas semanas marcarán el rumbo de Unión hacia el 2026.

