El comunicado de Glorioso 89 sobre la adquisición del predio Casa Unión

Luego de que la dirigencia rojiblanca anunciara la compra del predio Casa Unión, la agrupación Glorioso 89 emitió un comunicado

26 de noviembre 2025 · 12:00hs
Glorioso 89 emitió un comunicado luego de que se oficializara la compra del predio Casa Unión.

Glorioso 89 emitió un comunicado luego de que se oficializara la compra del predio Casa Unión.

El jueves 20 de noviembre Unión anunció de manera oficial la compra del predio Casasol, que ahora pasa a llamarse Casa Unión. Y la dirigencia lo celebró en redes con un video de presentación.

Está claro que se trata de un paso muy importante, dado que el club deja de alquilar para ser propietario de un predio en el que entrena y concentra el plantel profesional y también el de Reserva.

Luego de oficializarse la noticia, desde la Agrupación Glorioso 89 emitieron un comunicado en el que celebraron el anuncio, pero a la vez pidieron claridad respecto al monto de la compra y la forma de pago.

El comunicado de Glorioso 89

Casa Unión es del Club. Avalamos la decisión, exigimos claridad en los números. Desde la Agrupación Glorioso 89 celebramos la adquisición del inmueble hoy denominado Casa Unión (ex Casasol) por parte de la Comisión Directiva del club.

Se trata de un paso importante para el fútbol profesional, que fortalece el patrimonio del club y aporta previsibilidad a una parte clave de nuestra estructura deportiva.

Sin embargo, no podemos dejar de señalar que esta compra no responde a una decisión estratégica ni se enmarca en un plan de crecimiento institucional, sino que surge de la urgencia por evitar que el predio fuera vendido a un tercero.

Una situación que podría haberse evitado si se hubiera avanzado con anterioridad en la consolidación de un predio propio, como venimos proponiendo desde hace años.

Asimismo, es necesario aclarar que esta adquisición no resuelve el problema estructural que atraviesan nuestras divisiones inferiores ni otras disciplinas como el hockey, que hoy entrenan en espacios alquilados o en condiciones inadecuadas.

Tampoco contempla al fútbol femenino, que entendemos debe tener su lugar definitivo en La Tatenguita. Por eso, insistimos: el verdadero desafío sigue siendo construir una infraestructura integral, planificada y equitativa para todo el club.

Suponemos que la operación ha sido abonada en su totalidad, ya que, de haberse generado algún gravamen, el mismo debió ser sometido previamente a la consideración de una Asamblea.

Valoramos el paso dado y esperamos que, a la brevedad, se informe con claridad a las y los socios sobre los detalles de la operación: montos involucrados y forma de pago.

Casa Unión Glorioso 89 comunicado
Colón publica dos videos clave y expone el antes y después del estadio y del predio 4 de Junio

Educación define el ciclo lectivo 2026: cuál será la fecha de regreso a las escuelas en la provincia de Santa Fe

Detuvieron a un hombre que transportaba drogas de diseño en la Ruta 34: viajaba con su hija de cinco años

Colón publica dos videos clave y expone el antes y después del estadio y del predio 4 de Junio

Educación define el ciclo lectivo 2026: cuál será la fecha de regreso a las escuelas en la provincia de Santa Fe

Detuvieron a un hombre que transportaba drogas de diseño en la Ruta 34: viajaba con su hija de cinco años

Unión evalúa los contratos 2025: seis jugadores quedan en duda para la próxima temporada

El mapa financiero de Colón: lo que se pagó, lo que falta pagar y el dinero que debe ingresar

Colón es el único campeón de la ciudad y lo consiguió en nuestro mandato

El mapa financiero de Colón: lo que se pagó, lo que falta pagar y el dinero que debe ingresar

Almagro A pegó primero en la final del Prefederal en Esperanza

Arrancan las semifinales del Clausura Chijí Serenotti

Santa Fe fue escenario de la Copa Argentina de Triatlón José Dinoto

La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

