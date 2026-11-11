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Unión consiguió un valioso triunfo en La Rioja y quiere extender su buen momento

Unión derrotó a Amancay por 88 a 83 como visitante, consiguió su primera victoria fuera de casa en la temporada de la Liga Argentina y ahora se prepara para visitar a Riachuelo.

Ovación

Por Ovación

11 de noviembre 2026 · 07:29hs
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Unión consiguió un valioso triunfo en La Rioja y quiere extender su buen momento

Unión dio un paso importante en su excursión por La Rioja. En la Jaula de calle Santa Fe, superó a Amancay por 88 a 83, en una nueva presentación por la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquet, y consiguió su primer triunfo en condición de visitante.

El equipo santafesino encontró argumentos ofensivos para imponerse en un partido cambiante, con momentos favorables para ambos protagonistas, pero en el que logró sostener su protagonismo en los pasajes decisivos. De esta manera, el conjunto rojiblanco se llevó una victoria importante y alimentó sus expectativas de seguir creciendo en la competencia.

Unión comenzó mejor y marcó diferencias en el primer cuarto, que cerró con una ventaja de ocho puntos (26-18). Sin embargo, el local reaccionó en el segundo segmento, mejoró sus respuestas ofensivas y consiguió equilibrar el desarrollo. Amancay se quedó con ese parcial por 25-17 y ambos equipos llegaron al descanso con el marcador igualado.

Después del entretiempo, el Tatengue volvió a encontrar soluciones para recuperar el control. Con una buena producción en ataque, ganó el tercer cuarto por 22-16 y consiguió una diferencia que terminaría siendo determinante para encaminar el resultado.

En el último período, Amancay intentó cambiar la historia y buscó achicar la distancia, pero Unión respondió y administró la ventaja. El parcial terminó igualado en 23, por lo que el conjunto santafesino pudo cerrar una victoria trabajada por 88 a 83.

En cuanto a las actuaciones individuales, Phillip Lockett fue uno de los principales exponentes ofensivos de Unión, con 17 puntos. En el local se destacó Gonzalo Alonso, quien terminó como máximo anotador del encuentro con 26 unidades, aunque su aporte no alcanzó para evitar la caída del Canario.

Lo que viene para Unión

Con este resultado, Unión consiguió una victoria significativa en el inicio de su recorrido por territorio riojano y ahora tendrá otro desafío exigente. Este miércoles visitará a Riachuelo, con la posibilidad de prolongar su buen momento y sumar nuevamente fuera de Santa Fe.

Para Amancay, en tanto, fue su segunda derrota como local en la temporada. El conjunto riojano tendrá la oportunidad de recuperarse el martes, cuando reciba a Mitre de Posadas.

Unión La Rioja Amancay
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