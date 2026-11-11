Todo diagramado para la jornada definitoria en el Hipódromo de Rosario

La gran final del ascenso del Regional del Litoral se disputará en Casa Capibaras entre Universitario y Alma Juniors, y SFRC jugará con Jockey por el tercer puesto del Top 10.

En el estadio Capibaras se disputará el próximo fin de semana la jornada final del Torneo Regional del Litoral en el cual habrá como protagonistas varias alineaciones de la Unión Santafesina de Rugby. Será la final del Top 10, entre Duendes y Estudiantes, y el cruce por el tercer puesto, entre Santa Fe Rugby y Jockey Club de Rosario, y lógicamente, que la gran final del ascenso, entre Universitario de Santa Fe y Alma Juniors de Esperanza. Lo bueno de este último cruce es que un santafesino jugará en el sector principal en la temporada venidera.

El sábado 14 de noviembre, a las 21, en el Hipódromo Independencia de Rosario, Duendes y Estudiantes de Paraná animarán la final del Top 10 del interuniones litoraleño con el arbitraje del rosarino Federico Longobardi, mientras que como asistentes estarán Facundo Gorla, Juan Vega, Franco Intilangelo, y Juan Pablo Spirandelli será el TMO.

Estudiantes y Duendes, con un rugby de alto vuelo, se ganaron el derecho de ir por el título del 26° Regional del Litoral, ya que en el caso del albinegro del parque Urquiza, consiguió vencer a Jockey Club de Rosario por 36 a 14, mientras que el verdinegro de barrio Las Delicias, con polémicas determinaciones arbitrales, superó en un choque muy parejo y muy intenso a Santa Fe Rugby Club por 43 a 33.

A las 16.30, en el escenario ubicado en Casa Capibaras, se disputará el choque por el tercer puesto del Top 10, entre Santa Fe Rugby y Jockey Club de Rosario. El cruce entre los de Sauce Viejo y los de Fisherton será bajo el control del rosarino Bruno Masetti, aunque bien se podría haber designado un árbitro de la Unión Entrerriana, con la colaboración de Fernando Sánchez, Julián Caviglia, Diego Sueldo y Fernando Porcelo, mientras que el referee manager será el entrerriano Diego Duglovisky.

Santa Fe Rugby se medirá con Jockey de Rosario por el tercer puesto del Top 10 del Regional.

Para las 18.45, quedó programada la gran final por el ascenso entre los dos clubes de la Unión Santafesina. En el Hipódromo de Rosario, Universitario de Santa Fe se cruzará con Alma Juniors de Esperanza bajo el referato del santafesino Facundo Gorla quien contará con la colaboración de Joaquín Zapata, Mateo Ciaccio, Emanuel Miño y Máximo Testero, siendo el referee manager Mariano Tenaglia.

Recordemos que en las semifinales de Segunda División, en el polideportivo de la ruta provincial 70, Alma Juniors superó a Logaritmo 33-23, mientras que en la otra semi, Universitario SF venció a Círculo Rafaelino por un ajustado 16-15, en barrio Las Delicias de nuestra capital.

Para este cotejo entre los equipos que pelearán por el único ascenso al círculo mayor en 2027, los Cuervos pretenden copar Rosario. Por ello está diagramado la salida en colectivo. Para los mayores el valor es de 55.000 pesos, e incluye traslado ida y vuelta, más la entrada, mientras que para los menores de 12, el costo es de 30.000 pesos, y abarca el traslado ida y vuelta. Sucede que la entrada es gratis con la camiseta del club, pero si no la tienen debe abonar la entrada en el lugar. La partida está prevista para el sábado 14 a las 12.30 desde la terminal de ómnibus Manuel Belgrano. Hay tiempo hasta el jueves 12 a las 20 para hacer la reserva.

Para la jornada definitoria, los tickets ya pueden adquirirse en los clubes. Para asegurarse un lugar en la jornada, el costo es 23000 pesos para una sola jornada. También se podrán conseguir a través de www.ticketway.com.ar y el día de los partidos en la puerta de ingreso si es que queda algún remanente.

*Final Ascenso

Alma Juniors vs. Universitario (SF)

18:45 horas

Árbitro: Facundo Gorla

Tercer Puesto

Jockey (R) vs. Santa Fe Rugby

16:30 horas

Árbitro: Bruno Masetti.