El Papa reunió a más de un millón de jóvenes en Palermo en un encuentro emocionante

Agradeció "una bienvenida que quizás solo la Argentina puede dar" y escuchó los testimonios de jóvenes. Entre los interludios musicales estuvieron Nahuel Pennisi y Valentino Merlo.

"Muy buenas noches y gracias. ¡Qué maravillosa acogida! Una bienvenida que quizás solo la Argentina puede dar". De esta manera el Papa León XIV dio inicio a sus palabras ante más de un millón de jóvenes que en la noche de este lunes acudieron al Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, para escuchar al Santo Padre y para seguir de cerca las preguntas de algunos seleccionados y las respuestas del obispo de Roma, además de disfrutar de interludios musicales como los que ofrecieron Nahuel Pennisi y el rosarino de 17 años Valentino Merlo.

El gobierno porteño indicó que más de un millón de personas asistieron al encuentro con los jóvenes en Palermo. La multitud recibió al Santo Padre con gran energía y mucha emotividad, e incluso el Papa por momentos se mostró conmovido por las muestras de cariño.

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Testimonios

El primero de los distintos testimonios que escuchó León XIV fue el de Agustín Cristian Schinca, de 25 años, quien compartió su historia de recuperación de las adicciones y el acompañamiento que recibió en el Hogar de Cristo Moreno Sur.

"Cuando trabajas, estudias, compartes con tus amigos, hazlo con amor, ofrécelo al Señor. Así también tu trabajo se convierte en oración", le respondió el Papa a uno de los jóvenes, y a otro le aconsejó: "Cuando llegues al límite de tus fuerzas, recuerda que las de Dios no se agotan".

Nahuel Pennisi eligió cantar “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, de Fito Páez, y también pusieron su voz en el escenario Maggie Cullen (hizo "Oración del Remanso", de Jorge Fandermole) y Valentino Merlo (con "Tierra zanta", de Trueno y Víctor Heredia), se presentó el grupo de percusión Choque Urbano, el ballet de Maia Roldán y Alan Madanes recitó a Jorge Luis Borges.

"Valentino Merlo":Porque cantó ‘Tierra zanta’ en el encuentro del Papa León XIV con los jóvenes https://t.co/KTcEdPLPiZ — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 11, 2026

En su discurso, León XIV advirtió sobre "quienes hacen negocio ofreciendo placeres que terminan por esclavizarnos”, y también previno acerca de los "ídolos que reclaman nuestra adoración: el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer”. Y no se olvidó de las redes sociales: “Con tal de conseguir la aprobación de los demás podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien”.

"Si alguna vez han caído, levántense. No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado”, remarcó.

Tras las palabras del Papa y los fuegos artificiales, la multitud lo despidió con un estruendoso "Olé olé olé, León, León", justo cuando comenzaba a lloviznar en la ciudad de Buenos Aires.

Un Papa incansable

León XIV había comenzado la agenda de la jornada en Córdoba con una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) y luego voló a Aeroparque, pasó brevemente por la Nunciatura Apostólica y se trasladó hasta Palermo para cerrar la tercera jornada de su visita a Argentina.

Minutos después de las 20 llegó en el papamóvil, que esta vez (y después de algunos reclamos por sus pasadas "vertiginiosas") se desplazó muy lentamente entre los fieles para saludarlos. Incluso en distintas ocasiones detuvo la caravana que lo escoltaba para bendecir bebés.

El Papa concluirá su visita este miércoles con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, a las 11 encabezará la Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, y a las 13.30 se le realizará la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El vuelo que lo llevará a Perú para continuar su gira Sudamericana tiene planeado despegar a las 14.