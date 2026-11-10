La muerte de Marcos Camino generó repercusiones en el mundo de Colón. El club utilizó sus canales oficiales para expresar sus condolencias y despedir al histórico integrante de Los Palmeras, cuya identificación con los colores rojinegros fue parte de su historia personal y artística.
Colón despidió a Marcos Camino y expresó su dolor por la muerte del histórico músico
Colón publicó un mensaje en sus redes sociales para despedir al referente de Los Palmeras, reconocido hincha rojinegro, que falleció este martes a los 76 años.
Por Ovación
El mensaje de Colón por la muerte de Marcos Camino
«El Club Atlético Colón lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Marcos Camino, histórico integrante de Los Palmeras y reconocido hincha Sabalero», publicó la institución en sus redes sociales.
En el mismo mensaje, la entidad agregó: «Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos en este difícil momento».
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De esta manera, Colón se sumó a las muestras de pesar por la partida de uno de los referentes más importantes de la música santafesina, quien también dejó una marca en la identidad popular del club, especialmente a través de «Soy Sabalero», la canción que se convirtió en un símbolo para los hinchas.